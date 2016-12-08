]]> ]]>
Главная В России Новости

Российских студентов проверят на экстремизм

15:14 8.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с МВД разрабатывает систему проверки средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм, пишут «Ведомости».

Проверка в форме анкетирования, сообщила ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза, должна будет выявлять среди студентов сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Проводить анкетирование планируется при подаче документов абитуриентами либо на 1-м курсе.

В пилотном режиме проверки студентов на экстремизм, как ожидается, будут запущены в Москве, а позже распространены на всю Россию. В настоящий момент, по данным издания, проект проходит согласование с правительством Москвы.

Представители руководства нескольких вузов и эксперты, опрошенные «Ведомостями», в целом поддержали идею анкетирования для выявления экстремистских настроений. Главным вопросом, по мнению собеседников издания, является интерпретация и использование полученной в ходе такого анкетирования информации.

Представители МВД и правительство Москвы на запросы «Ведомостей» о планах проведения анкетирования не ответили.

Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что «проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию».

Темы: Россия, Борьба с экстремизмом в России, Студенческая жизнь
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.12.2016, 17:42
Ося

"Вот казню мятежника — и в отпуск!" (фильм "Город мастеров")...
08.12.2016, 17:35
Ося

"И наш словесный максимализм проверит Время, проверит Жизнь!" (А.Градский, из песни "Яростный стройотряд")...
08.12.2016, 17:32
Туся

А заодно, не плохо бы, проверить на то же самое преподавателей этих студентов. Если бы эксперты и прочие слышали бы, что преподают и как некоторые преподаватели, то вопросы к студентам бы отпали сами собой.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.