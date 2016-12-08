Российских студентов проверят на экстремизм

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) совместно с МВД разрабатывает систему проверки средних специальных учебных заведений и вузов на экстремизм, пишут «Ведомости».

Проверка в форме анкетирования, сообщила ведущий консультант управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентина Лаза, должна будет выявлять среди студентов сочувствующих и склонных к восприятию экстремистских идей.

Проводить анкетирование планируется при подаче документов абитуриентами либо на 1-м курсе.

В пилотном режиме проверки студентов на экстремизм, как ожидается, будут запущены в Москве, а позже распространены на всю Россию. В настоящий момент, по данным издания, проект проходит согласование с правительством Москвы.

Представители руководства нескольких вузов и эксперты, опрошенные «Ведомостями», в целом поддержали идею анкетирования для выявления экстремистских настроений. Главным вопросом, по мнению собеседников издания, является интерпретация и использование полученной в ходе такого анкетирования информации.

Представители МВД и правительство Москвы на запросы «Ведомостей» о планах проведения анкетирования не ответили.

Минобрнауки, по сообщению его пресс-службы, уделяет особое внимание вопросам противодействия идеологии экстремизма в молодежной среде и поддерживает мероприятия, нацеленные на недопущение вовлечения детей и молодежи в антиобщественные действия. В то же время в министерстве подчеркнули, что «проведение каких-либо опросов и анкетирования учащихся в образовательных организациях допустимо только на добровольной основе, по их индивидуальному согласию».