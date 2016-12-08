Российский авторынок показал рост впервые за два года

Российский рынок легковых автомобилей продемонстрировал рост впервые за последние два года. Об этом в своем отчете сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно ее данным, в ноябре текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 0,6% (727 шт.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же с января по ноябрь в РФ было продано около одного миллиона 280 тысяч автомобилей указанных категорий.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что именно ноябрьские продажи обеспечили положительную динамику. «Хорошо, что в конце концов есть повод сказать об этом, но слишком рано делать выводы о смене тренда», - заявил он. При этом добавил, что продемонстрировать движение рынка в верном направлении могут показатели декабря. По мнению Шрайбера, у последнего месяца года «есть потенциал».

СМИ отмечают, что лидирующие позиции на российском авторынке по-прежнему сохраняются за продукцией АвтоВАЗа. Сумели нарастить продажи также Hyundai, KIA, Subaru, Renault, Ford и Toyota. В то же время упали продажи у FIAT, Peugeot и Mitsubishi.

Среди дорогих брендов ушли в «минус» Audi, Chrysler, Land Rover, Mercedes-Benz и Infiniti. В то же время выросли продажи в РФ Jaguar и Porsche.

