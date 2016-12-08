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Российский авторынок показал рост впервые за два года

21:17 8.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российский рынок легковых автомобилей продемонстрировал рост впервые за последние два года. Об этом в своем отчете сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Согласно ее данным, в ноябре текущего года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 0,6% (727 шт.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего же с января по ноябрь в РФ было продано около одного миллиона 280 тысяч автомобилей указанных категорий.

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что именно ноябрьские продажи обеспечили положительную динамику. «Хорошо, что в конце концов есть повод сказать об этом, но слишком рано делать выводы о смене тренда», - заявил он. При этом добавил, что продемонстрировать движение рынка в верном направлении могут показатели декабря. По мнению Шрайбера, у последнего месяца года «есть потенциал».

СМИ отмечают, что лидирующие позиции на российском авторынке по-прежнему сохраняются за продукцией АвтоВАЗа. Сумели нарастить продажи также Hyundai, KIA, Subaru, Renault, Ford и Toyota. В то же время упали продажи у FIAT, Peugeot и Mitsubishi.

Среди дорогих брендов ушли в «минус» Audi, Chrysler, Land Rover, Mercedes-Benz и Infiniti. В то же время выросли продажи в РФ Jaguar и Porsche.
 

Темы: Россия, Автомобильный транспорт в России, Автоновости, Авторынок и продажи автомобилей, АвтоВАЗ
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 22:57
Гость: охотник за бакланами

727 штук -это сила!
08.12.2016, 22:14
Гость: Европеец

Дорогие бренды ваши уже покупают на Западе.
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