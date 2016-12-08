В будущем году из ПФР уволят десятую часть сотрудников

В 2017 году ПФР намерен сократить свой штат на одну десятую часть. Будут уволены 12 тысяч сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Фонда Антона Дроздова.

Он пояснил, что грядущее сокращение связано с передачей функций администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Дроздов заверил, что снижение количества сотрудников Фонда не приведет к ухудшению качества обслуживания граждан. Он напомнил, что практически все услуги ПФР можно получить в электронном виде. При этом добавил, что в будущем году Фонд планирует обучить компьютерной грамотности 50 тысяч пожилых россиян.

Пресс-секретаря ПФР Марита Нагога, рассказала, что вопрос трудоустройства сотрудников, которые попадут под сокращение, пока не решен. Предполагается, что часть из них перейдут в ФНС. Сейчас ведутся переговоры по данному вопросу.

