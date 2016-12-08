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В будущем году из ПФР уволят десятую часть сотрудников

18:49 8.12.2016
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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В 2017 году ПФР намерен сократить свой штат на одну десятую часть. Будут уволены 12 тысяч сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Фонда Антона Дроздова.

Он пояснил, что грядущее сокращение связано с передачей функций администрирования страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Дроздов заверил, что снижение количества сотрудников Фонда не приведет к ухудшению качества обслуживания граждан. Он напомнил, что практически все услуги ПФР можно получить в электронном виде. При этом добавил, что в будущем году Фонд планирует обучить компьютерной грамотности 50 тысяч пожилых россиян.

Пресс-секретаря ПФР Марита Нагога, рассказала, что вопрос трудоустройства сотрудников, которые попадут под сокращение, пока не решен. Предполагается, что часть из них перейдут в ФНС. Сейчас ведутся переговоры по данному вопросу.
 

Темы: Россия, Пенсионный фонд РФ, Федеральная налоговая служба РФ
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 23:29
лучше

их вообще закрыть, и пенсионные капиталы перевести на личные счета пенсионеров в банк. Вот только банка такого нет. Все банки частные, а значит все разворуют. Нужен один государственный пенсионный банк. Где работают госслужащие, обеспечивающие государственную финансовую безопасность страны. Где для каждого гражданина справедливо аккумулируются средства от деятельности всего государства, продажи природных ресурсов, госуслуг, налогов и взносов... И пенсия по старости для всех должна быть одинаковая- минимальный достойный прожиточный минимум, независимо кем ты работал, взяточником министром или неподкупным дворником. Человек должен быть одет, сыт и иметь крышу над головой. А о содержании вилл и яхт нужно думать в период трудовой деятельности. Да и те у кого накоплено на виллы и яхты пенсия вообще не нужна. Им и так хватит на тысячу лет.
08.12.2016, 20:30
аГа

..В 2017 году ПФР намерен сократить свой штат на одну десятую часть..
* Это уже было и ПФ токо разросся..
Повторят тот же нехитрый ход, т.е. вольют в МНС, а затем вновь выделят и так до потребности в очередном витке "оптимизации-реструктуризации".
08.12.2016, 20:26
будут уволены...

Представляю себе, кого уволят - тех, кто с населением работает. А поголовье начальства растет и растет - там уже внуки на смену идут...
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