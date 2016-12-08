СМИ узнали об обыске в антикоррупционном главке МВД

Сотрудники спецслужб проводят обыски в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД", - сказал источник.

Он утверждает, что эти мероприятия проходят "в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел". По данным собеседника издания, задержанных пока нет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.