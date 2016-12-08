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СМИ узнали об обыске в антикоррупционном главке МВД

14:18 8.12.2016
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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Сотрудники спецслужб проводят обыски в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Оперативно-следственные действия проводятся сотрудниками ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности МВД", - сказал источник.

Он утверждает, что эти мероприятия проходят "в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел". По данным собеседника издания, задержанных пока нет.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Российские спецслужбы и разведка, МВД России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 15:50
Гость: Кризис не тетка

Уже не всем полиционерам на хлеб с хамоном хватает, в гвардии начались междоусобицы?
08.12.2016, 15:49
Гость: Россиянин

Прокуратура, СК, Правительство...
08.12.2016, 14:42
Гость: Изя

О... либеральная крыша опять протекла. Уважаю.
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