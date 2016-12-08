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Женщины-депутаты возмущаются длинным рабочим днем

12:02 8.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева во время пленарного заседания пожаловались на переработку, заявив, что при таком графике можно потерять здоровье и не успеть покормить мужа.

Во время дискуссии первый зампред Госдумы Иван Мельников напомнил, что депутаты сами решили, что по пятницам заседания будут проходить строго до 18 часов. По его словам, чтобы успеть рассмотреть необходимые вопросы, иногда придется задерживаться по средам, передает РИА Новости.

"Уважаемый, Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы — ред.), конечно, это очень важный вопрос, но я думаю, он не стоит острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая вот так рабочее время. Поэтому впредь у меня лично такая просьба: давайте, пожалуйста, будем регламент соблюдать и выполнять", — заявила Вера Ганзя, добавив, что подобный распорядок работы "не для этого зала, где освещение не соответствует и воздух тоже".

На эту реплику Володин отметил, что сегодня депутаты сами приняли регламент работы до 20:00.

"Все мы понимаем, какой здесь воздух и какой зал, но конкуренция на каждое место была 14 человек", — сказал он.

"Правильно Вера Анатольевна подняла этот вопрос. Тем более, мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?" — высказалась Тамара Плетнева.

Зампред парламента Сергей Неверов в ответ напомнил, что депутаты представляют своих избирателей, которые доверили им принимать решения.

"Если кому-то трудно и тяжело, есть нормальное решение: сдайте свой мандат и идите туда, где легко", — сказал Неверов.

Темы: Россия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 17:47
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

А сам за кого голосовал? Небось за ЕдРо - как велело Кисель-ТВ?
08.12.2016, 17:00
***

Не думаю чтобы с таким обличием, кому-то жена-"депутат"нужна была:с таким выражением лица на каторге пребывают.Про кп и говорить нет желания(болтуны функционеры,изображающие "бурную"деятельность),такое же "болото" как при "скончании"Союза.Да и все "три мушкетера" из бессменных "оппозиционеров",ЭТО ЛИШЬ СТАТУС БЕЗЖИЗНЕННЫЙ("пупом" приросли к "кормушке").
08.12.2016, 16:59
Алексей В.

Прочел комментарии. Вы ребята хоть попытались бы скрыть свою зависть по поводу зарплаты депутатской. Не утверждаю, что она, эта зарплата, справедлива, но основная суть вопроса от вас явно ускользает. Дело ведь в том, что у нас в стране неэффективно работают управленцы сверху донизу, за достаточно редким исключением. Причем это напрямую сказывается на каждом из нас. Нужна правильная организация работы любого коллектива и каждого конкретного человека, а не коллективная дурь, когда человека вынуждают работать до изнеможения, а результат от работы совсем мизерный. Результат от работы наиболее эффективен на свежую голову, тем более у людей которые пишут законы для всей страны, но не в авральном режиме и бестолково. Женщины депутатки на 100% правы. В том числе и мы, рядовые граждане, должны работать, по крайней мере не больше 8 часов в сутки, а остальное время использовать для восстановления работоспособности на следующий день и собственно жить. Иначе зачем работать? За это ведь боролись наши отцы и деды. Переработка допустима лишь в крайних и редких случаях, но не систематически, что превращает её в глупость и абсурд и пустую трату времени и сил.
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