Женщины-депутаты возмущаются длинным рабочим днем

Депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева во время пленарного заседания пожаловались на переработку, заявив, что при таком графике можно потерять здоровье и не успеть покормить мужа.

Во время дискуссии первый зампред Госдумы Иван Мельников напомнил, что депутаты сами решили, что по пятницам заседания будут проходить строго до 18 часов. По его словам, чтобы успеть рассмотреть необходимые вопросы, иногда придется задерживаться по средам, передает РИА Новости.

"Уважаемый, Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы — ред.), конечно, это очень важный вопрос, но я думаю, он не стоит острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая вот так рабочее время. Поэтому впредь у меня лично такая просьба: давайте, пожалуйста, будем регламент соблюдать и выполнять", — заявила Вера Ганзя, добавив, что подобный распорядок работы "не для этого зала, где освещение не соответствует и воздух тоже".

На эту реплику Володин отметил, что сегодня депутаты сами приняли регламент работы до 20:00.

"Все мы понимаем, какой здесь воздух и какой зал, но конкуренция на каждое место была 14 человек", — сказал он.

"Правильно Вера Анатольевна подняла этот вопрос. Тем более, мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят. Вы что на самом деле делаете?" — высказалась Тамара Плетнева.

Зампред парламента Сергей Неверов в ответ напомнил, что депутаты представляют своих избирателей, которые доверили им принимать решения.

"Если кому-то трудно и тяжело, есть нормальное решение: сдайте свой мандат и идите туда, где легко", — сказал Неверов.