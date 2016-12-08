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Кадыров прокомментировал сообщения об отправке чеченского спецназа в САР

19:23 8.12.2016
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения СМИ об отправке в Сирию бойцов батальонов «Восток» и «Запад».

На своей странице в Instagram он подчеркнул, что воинских подразделений с такими названиями в республике нет. «В Чечне, как и в любом другом регионе, дислоцированы подразделения МО РФ. В них проходят службу граждане России из Чечни и других субъектов федерации», - написал Кадыров.

Он также отметил, что если дислоцированным в республике военным поступит приказ отправиться в Сирию для охраны авиабазы Хмеймим, то «им выпадет самый счастливый жребий». Кадыров завил, что сам готов встать в строй тех, кто ведет борьбу с международным терроризмом.

Ранее СМИ сообщили о том, что военнослужащие двух батальонов, неформально называемых «чеченским спецназом» переформированы в военную полицию и отправлены для охраны базы Хмеймим. При этом отмечалось, что их присутствие поможет облегчить взаимодействие с местным населением, поскольку чеченцы являются единоверцами для большинства сирийцев.
 

Темы: Россия, Сирия, Чечня, Рамзан Кадыров
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08.12.2016, 20:19
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