Путин наградил погибших и пострадавших в Сирии россиян

Президент Росси Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военнослужащих и гражданского персонала, погибших и получивших ранения в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля

Посмертно наградами были отмечены военнослужащие-медики, которые погибли в результате обстрела российского мобильного госпиталя в Алеппо, сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Посмертно также награжден полковник Руслан Галицкий – он получил тяжелые ранения при обстреле боевиками одного из жилых кварталов Алеппо и скончался в госпитале.

Орденов удостоились полковник Эдуард Скворцов и профессор военно-медицинской академии имени Кирова Вадим Арсентьев, пострадавший при обстреле госпиталя.

В тексте указа отмечено, что указанные лица награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.

