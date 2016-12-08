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Путин наградил погибших и пострадавших в Сирии россиян

18:16 8.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Сюжет: Сирийский кризис

Президент Росси Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военнослужащих и гражданского персонала, погибших и получивших ранения в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля

Посмертно наградами были отмечены военнослужащие-медики, которые погибли в результате обстрела российского мобильного госпиталя в Алеппо, сержанты Надежда Дураченко и Галина Михайлова.

Посмертно также награжден полковник Руслан Галицкий – он получил тяжелые ранения при обстреле боевиками одного из жилых кварталов Алеппо и скончался в госпитале.

Орденов удостоились полковник Эдуард Скворцов и профессор военно-медицинской академии имени Кирова Вадим Арсентьев, пострадавший при обстреле госпиталя.

В тексте указа отмечено, что указанные лица награждены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.
 

Темы: Россия, Военные конфликты в мире, Президент России, Владимир Путин, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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08.12.2016, 20:32
Гость: Сестра МИЛОСЕРДИЯ

и врач всегда на войне были вне идеологии, но есть идиоты, которые это "забыли". Желаю им испытать это на собственной подлой шкуре, когда врач откажется его лечить потому что он изверг. Нет преступления страшнее, чем убийство врача или медсестры. Вечная память погибшим!
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