Кабмин оставил размер пособий по безработице на уровне последних трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2017 год. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, минимальная величина пособия составит 850 рубле, максимальная – 4900 рублей. Аналогичные размеры пособий сохраняются на протяжении последних трех лет, отмечает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что на выплату пособий по безработице в будущем году из госбюджета будет выделено 43 миллиона рублей.

Кроме того, Минтруд занимается разработкой законопроекта о повышении максимального размера пособия до семи с половиной – восьми тысяч рублей. В ведомстве предположили, что документ может поступить на рассмотрение Госдумы в начале следующего года.

