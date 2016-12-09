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Кабмин оставил размер пособий по безработице на уровне последних трех лет

19:02 9.12.2016
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2017 год. Документ опубликован на сайте кабмина.

Согласно постановлению, минимальная величина пособия составит 850 рубле, максимальная – 4900 рублей. Аналогичные размеры пособий сохраняются на протяжении последних трех лет, отмечает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что на выплату пособий по безработице в будущем году из госбюджета будет выделено 43 миллиона рублей.

Кроме того, Минтруд занимается разработкой законопроекта о повышении максимального размера пособия до семи с половиной – восьми тысяч рублей. В ведомстве предположили, что документ может поступить на рассмотрение Госдумы в начале следующего года.
  

Темы: Россия, Зарплаты и пособия в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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09.12.2016, 23:06
Зоя

В общем Медведев разрешает всем безработным подохнуть с голоду.
Он добрый.
И хорошего всем настроения!
09.12.2016, 21:15
Анатолий С

Это не пособие 850 рублей в месяц. Это изуверское издевательство.
Кабмин целенаправлено уничтожает предприятия индустрии, обрекая десятки миллионов людей на безработицу и голодную смерть.
09.12.2016, 20:33
Европеец

Интересно, появятся ли тут эти самые критики США, в которых 40 миллионов "сидит на карточках" ?
.
Максимальное пособие по безработице в РФ равняющееся 70 евро это плевок в лица многих людей потерявших работу не по своей вине.
.
Когда я потерял работу, несколько месячное "уходное" и 6 месячное пособие по безработице мне "заработало" на Мерседес Ц. Пособие по безработице у нас всегда составляет 60-70% последней зарплаты человека в течение 6 месяцев. Только само пособие по безработице мне дало больше чем стоит новая Лада Веста в самой лучшей комплектации.
Вот ЭТО есть СОЦИАЛИЗМ.
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