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СМИ узнали о риске отключения сотовой связи в московском метро

08:39 9.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотовая связь может быть отключена в московском метро, если операторы не предоставят разрешения Роспотребнадзора на оборудование, которые на большинство базовых станций уже истекли, сообщает газета «Ведомости» в пятницу, 9 декабря.

В Роспотребнадзоре отметили, что принято решение об отключении может только суд. Но в судебные инстанции никакие материалы не передавались, сказала газете глава столичного главка Роспотребнадзора Елена Андреева.

При этом ранее метрополитен отправил операторам письмо с требованием уже 9 декабря подать разрешительные документы на базовые станции, отмечает газеты со ссылкой на документ и подтверждение источников. В МТС, «Мегафоне» и «Вымпелкоме» пообещали показать все документы.

В то же время операторы отметили, что единовременно это сделать нельзя. Источник издания в московской мэрии опасается, что действия метрополитена и Роспотребнадзора могут оставить пассажиров без связи практически на всех станциях.

Издание поясняет, что речь идет о санитарно-эпидемиологических заключениях, которые действуют в течение трех лет и уже истекли. Операторы же не продлевают их, поскольку занимаются модернизации сетей в метро к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оформлять же и старое, и новое оборудование долго и дорого, объясняет газета.

В департаменте информационных технологий Москвы изданию сообщили, что спешка с отключением связи на социальных объектах недопустима. В ведомстве подчеркнули, что в этой ситуации необходимы разумные сроки для урегулирования спорных вопросов.

Темы: Москва, Мобильная связь и сотовые операторы, ГУП «Московский метрополитен»
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