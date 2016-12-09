В Петербурге при получении взятки задержали полковника МВД

По подозрению в получении взятки 50 млн руб. задержан начальник 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России Юрий Тимченко, также задержаны Константин Марченков и Сергей Зиновенко, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве, передает РБК со ссылкой на сообщение ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, Тимченко, зная о наличии в производстве следственных органов ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу уголовного дела, возбужденного по факту неуплаты более 1 млрд руб. налогов ООО «Деловые линии», а также о наложении ареста на денежные средства «Деловых линий» (не менее 1,5 млрд руб.), с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя компании передать ему через посредников — Марченкова и Зиновенко — взятку в сумме не менее 100 млн руб.

Взятка должна была способствовать снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела, утверждает управление СКР. Согласно требованиям Тимченко, первая половина, 50 млн руб., должна была быть передана не позднее 8 декабря текущего года, а вторая, также 50 млн руб., после снятия ареста с расчетных счетов ООО «Деловые линии».

Накануне вечером в одном из подземных паркингов в Петербурге Марченков и Зиновенко получили от представителя «Деловых линий» муляж денег на сумму 50 млн руб. для дальнейшей передачи Тимченко, сообщает СКР. После этого их задержали сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Также был задержан и Тимченко, в кабинете которого, по данным Следственного комитета, были обнаружены 350 тыс. руб.

17-й отдел ГУСБ был образован после расформирования полицейских главков федеральных округов.