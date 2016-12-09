WADA опубликовало вторую часть доклада Макларена о допинге в России

Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена выявило манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов в 30 видах спорта. Сегодня на пресс-конференции в Лондоне ведется презентация второй части доклада, передает РБК.

Антидопинговая комиссия утверждает, что пробы российских спортсменов подменялись на Олимпийских играх 2014 года. «Сочетание факторов — возможность открытия крышки, наличие внутри царапин и пятен и неразбериха с ДНК дают основания утверждать, что проводилась подмена проб»,— говорится в докладе.

Ричард Макларен настаивает, что занимая должность министра спорта, Виталий Мутко был в курсе манипуляций с допинг-пробами российских атлетов и вместе со своим замом руководил данным процессом. По информации комиссии, манипуляции осуществлялись при прямой поддержке Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Макларен также рассказал, что, работая над докладом, хотел обсудить с Мутко ситуацию с допингом в России и пытался организовать с ним встречу, однако она так и не состоялась.