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WADA опубликовало вторую часть доклада Макларена о допинге в России

15:40 9.12.2016
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Министр спорта Виталий Мутко © KM.RU, Илья Шабардин
Сюжет: Олимпийские игры в Сочи 2014

Расследование независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена выявило манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов в 30 видах спорта. Сегодня на пресс-конференции в Лондоне ведется презентация второй части доклада, передает РБК.

Антидопинговая комиссия утверждает, что пробы российских спортсменов подменялись на Олимпийских играх 2014 года. «Сочетание факторов — возможность открытия крышки, наличие внутри царапин и пятен и неразбериха с ДНК дают основания утверждать, что проводилась подмена проб»,— говорится в докладе.

Ричард Макларен настаивает, что занимая должность министра спорта, Виталий Мутко был в курсе манипуляций с допинг-пробами российских атлетов и вместе со своим замом руководил данным процессом. По информации комиссии, манипуляции осуществлялись при прямой поддержке Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Макларен также рассказал, что, работая над докладом, хотел обсудить с Мутко ситуацию с допингом в России и пытался организовать с ним встречу, однако она так и не состоялась.

Темы: Борьба с допингом и успехи спортивной медицины, Министерство спорта РФ, Олимпийские игры в Сочи 2014
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