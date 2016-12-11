Билеты на поезд можно будет купить за 60 дней до поездки. Такое правило с 11 декабря вводят в РЖД. Ранее подобные сроки действовали только для международных направлений и нескольких скоростных маршрутов из Москвы.

Свое мнение об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал представитель одного из сервисов по бронированию билетов Артур Большаков: «Это положительно скажется на пассажирах, потому что они еще раньше смогут покупать билеты по выгодным для них ценам».

Эксперт отметил, что от этого решения выиграют все — и компании, и пассажиры.

«Для продавцов и посредников это тоже выгодно, потому что так они смогут предсказывать свою выручку на более длительный срок и контролировать денежный поток», — добавил Большаков.

Ранее продажа билетов на поезда начиналась за 45 дней.