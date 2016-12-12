Кремль указывает Токио его место

Токио очень старается, чтобы визит Путина в Японию 15–16 декабря стал историческим и принес реальные весомые результаты



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Однако его активные усилия в разных направлениях сопровождаются нескрываемым прохладным отношением Москвы. И возможно, дело не только и не столько в Курилах, сколько в общем разочаровании России в вассальной политике Страны восходящего солнца.

В преддверии долгожданного визита президента России в Страну восходящего солнца, который предстоит 15–16 декабря, в Японии по понятным причинам активизировались связанные с этим процессы.

В частности, японские СМИ сообщили, что Токио «не принял во внимание возражения» Вашингтона, которому не понравился слишком уж теплый планируемый прием Владимира Путина. В то же время не стоит воспринимать данные сообщения за чистую монету.

Япония – страна с ограниченным суверенитетом, чьи возможности принимать самостоятельные решения имеют пределы. С другой стороны, в данный момент кардинальной смены администрации и перспектив масштабной смены внешнеполитического курса США, возможно, она действительно получила несколько большую свободу маневра. Есть возможность игнорировать «пожелания» как формально пока находящейся у власти, но, по сути, уже утратившей большую часть своего влияния администрации Барака Обамы, так и еще не занявшей Белый дом администрации Дональда Трампа.

Однако с немалой вероятностью данная утечка представляет собой просто пиар-ход, не имеющий под собой никакого серьезного бэкграунда. Как известно, предыдущая дата визита Путина в Японию оказалась сорвана из-за требований США. На этом фоне нынешняя утечка позволяет Токио представить себя в выгодном свете.

Причины для этого вполне очевидны. Для премьер-министра Японии Синдзо Абэ прорыв в российско-японских отношениях фактически является идеей фикс. Под прорывом понимается заключение мирного договора и решение территориального спора.

В результате в последнее время со стороны Токио наблюдаются шаги в самых разнообразных направлениях с явной целью смягчить, улестить Кремль (и российское общественное мнение), чтобы добиться прогресса по курильскому вопросу. В частности, МИД Японии объявил о скором облегчении визового режима с Россией. А японские СМИ сообщили, что у их правительства есть планы по смягчению режима санкций.

Также ходят слухи, что Япония готова к весьма привлекательному для России сотрудничеству в сферах медицины и связи. Отдельной темой является двустороннее сотрудничество в сфере рыболовства и туризма, а также возможная совместная деятельность на четырех спорных островах.

В общем, Япония прилагает все возможные усилия для демонстрации своего гостеприимства и готовности к сотрудничеству.

Однако главная проблема заключается в том, что все эти телодвижения являются только приложением к главной – территориальной – проблеме, а тут ситуация для Японии выглядит не слишком оптимистичной.

С одной стороны, Токио заперт в ловушке собственной многолетней пропаганды, твердо стоящей на требовании всех четырех островов вместо согласованных в декларации 1956 года двух. Правда, подвижки и работа с общественным мнением в этом отношении идут.

А с другой стороны, все последние месяцы Россия на самом высоком уровне демонстрирует крайне жесткую позицию по данному вопросу.

В результате для Токио в преддверии визита Путина складывается не очень приятная ситуация, когда все попытки смягчить позицию Москвы по Курилам натыкаются на бетонную стену.

Еще одним очень показательным моментом стал отказ Москвы принять в подарок Владимиру Путину еще одну собаку породы акита-ину. Вряд ли можно интерпретировать этот шаг иначе как еще одну демонстрацию Кремлем своего как минимум холодноватого отношения перед поездкой главы государства.

Похоже, Токио предстоит очень непростой во всех отношениях и с крайне туманными перспективами визит президента России.

С другой стороны, заслуживает чего-то иного откровенно вассальное поведение Страны восходящего солнца, которое она демонстрирует последние годы?