Медведев снизил квоты на работу иностранцев в ряде отраслей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее на 2017 год допустимую долю иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности, снизив квоты для работы иностранцев в ряде отраслей, в том числе в сфере транспорта.

Соответствующее постановление, подписанное главой правительства 8 декабря, опубликовано в понедельник, 12 декабря, на сайте кабинета министров. В справке к постановлению поясняется, что оно позволит регулировать привлечение иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке трудоустройства российских граждан.

Из документа следует, что в некоторых сферах экономической деятельности установленная на 2016 год допустимая доля иностранных работников сохранится и в 2017 году. Но в ряде видов экономической деятельности квоты снижены. В том числе снижены квоты на иностранных работников в сфере сухопутного пассажирского транспорта (с 40 до 30% общей численности работников) и в сфере автомобильного грузового транспорта (с 35 до 30%).

Установлена квота в 50% на иностранных работников в сфере выращивания овощей по всей территории России, за исключением Ставропольского, Краснодарского и Хабаровского краев, Московской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской, Липецкой, Ростовской и Саратовской областей. В этих регионах квота применяться не будет в связи с имеющейся в них потребностью в привлечении временных работников в период уборочных работ.

Запрещено принимать на работу иностранцев в розничную торговлю в нестационарных торговых объектах, на рынках, вне магазинов и в палатках.

Квота для иностранцев в сфере розничной торговли алкогольными напитками, в том числе пивом, в специализированных магазинах установлена в размере 15% общей численности работникови. Доля иностранцев, работающих в аптеках, установлена в 20%. Работающих в области спорта — в 25%.

Своим постановлением от 3 декабря правительство установило, что потребность в привлечении иностранных работников на 2017 год составляет 177 043 человека. Это 82,7% от потребности, которая была установлена на 2016 год (213 929 человек). В постановлении кабмина отмечается, что 94,8% определенной на следующий год потребности составляют «квалифицированные иностранные работники».

Принятые меры помогут удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных иностранных работников, в том числе при подготовке к проведению в России Кубка конфедераций по футболу FIFA в 2017 году, и чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году.