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ФСБ вскрыла банковскую ячейку директора Фонда борьбы с коррупцией

13:11 12.12.2016
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники ФСБ вскрыли банковскую ячейку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова в «Альфа-банке». Об этом со ссылкой на письмо банка сообщает основатель ФБК Алексей Навальный.

В банке рассказали, что 28 ноября ФСБ предъявила им постановление Мещанского районного суда Москвы об обыске ячейки Рубанова. Вскрытие ячейки провели в тот же день, после чего все содержимое отдали на хранение сотрудникам банка. Причем Рубанову отключили сервисы интернет-банка, поскольку в ячейке содержались его данные, при помощи которых к счету могли получить доступ посторонние.

"То есть ячейку вскрыло ФСБ, видимо, в рамках поиска мифических денег и/или материалов текущих расследований. Ничего не изъяли, потому что изымать там, собственно, было и нечего. Полисы, да страховки, да те же банковские документы", - пишет оппозиционер.

Как отмечает Навальный, в акте осмотра ячейки фигурирует фамилия представителя ФСБ Кузина, который ранее участвовал в обыске квартиры Рубанова. Тогда формальным поводом для оперативных мероприятий стало уголовное дело о краже картины, за которое сотрудника ФБК Георгия Албурова приговорили к общественным работам.

По версии следствия, Албуров и находящийся в международном розыске сотрудник ФБК Никита Кулаченков сняли с забора во Владимире рисунок местного художника. Тот первоначально оценил свои затраты на картину в 100 рублей, но на суде озвучил сумму ущерба пять тысяч рублей.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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12.12.2016, 15:41
Гость: Вайрен

А вдруг лет через триста это будет оценено...
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Почему через триста?. Сейчас ляпают вопреки решению ЕСПЧ новое дело по Кировлесу. Но может не получиться - и тогда картину оценят В 100-150 млн. долл. ,Албурова с Навальным объединят в банду вселенского масштаба ,впаяют по 25 лет тюрьмы специальнейшего режима и таким образом земляной собиратель ещё несколько ночей будет спать со счастливыми соплями, а бескорыстные феликсовы дети привесят себе по орденочку
12.12.2016, 15:34
Гость: Европеец

Картина за 5000 рублей ?
ха !
12.12.2016, 14:55
Гость: Ося

Малохудожественно...
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