ФСБ вскрыла банковскую ячейку директора Фонда борьбы с коррупцией

Сотрудники ФСБ вскрыли банковскую ячейку директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова в «Альфа-банке». Об этом со ссылкой на письмо банка сообщает основатель ФБК Алексей Навальный.

В банке рассказали, что 28 ноября ФСБ предъявила им постановление Мещанского районного суда Москвы об обыске ячейки Рубанова. Вскрытие ячейки провели в тот же день, после чего все содержимое отдали на хранение сотрудникам банка. Причем Рубанову отключили сервисы интернет-банка, поскольку в ячейке содержались его данные, при помощи которых к счету могли получить доступ посторонние.

"То есть ячейку вскрыло ФСБ, видимо, в рамках поиска мифических денег и/или материалов текущих расследований. Ничего не изъяли, потому что изымать там, собственно, было и нечего. Полисы, да страховки, да те же банковские документы", - пишет оппозиционер.

Как отмечает Навальный, в акте осмотра ячейки фигурирует фамилия представителя ФСБ Кузина, который ранее участвовал в обыске квартиры Рубанова. Тогда формальным поводом для оперативных мероприятий стало уголовное дело о краже картины, за которое сотрудника ФБК Георгия Албурова приговорили к общественным работам.

По версии следствия, Албуров и находящийся в международном розыске сотрудник ФБК Никита Кулаченков сняли с забора во Владимире рисунок местного художника. Тот первоначально оценил свои затраты на картину в 100 рублей, но на суде озвучил сумму ущерба пять тысяч рублей.