Кто ответит за ЖКХ Мурманской области?

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства признал ЖКХ Мурманской области одним из самых худших по эффективности



© KM.RU, Алексей Белкин

Но чиновники, напрямую отвечающие за него, предпочитают закрывать глаза на проблемы и перекладывать ответственность на других.

Деятельность министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского и вице-губернатора Евгения Никоры вызывает много вопросов у мурманчан. Инженерные сети региона изношены на 85%, а ремонт, судя по всему, делается некачественно и приводит к повторяющимся ЧП. При этом Мурманская область накопила огромные долги перед ресурсоснабжающими предприятиями – более 7 млрд рублей. Однако многие жители просто не в состоянии оплачивать астрономические счета – тарифы растут быстрее, чем доходы. А в Кандалакше, например, жители до сих пор борются с незаконными начислениями за центральное отопление.

На фоне всех этих проблем бесконечные конференции и совещания, проводимые заместителем губернатора по вопросам энергетики, ЖКХ и строительств Евгением Никорой кажутся попыткой «изобразить бурную деятельность» при нулевых результатах. Так, Никора уже обещал массовый перевод котельных на уголь вместо дорогого мазута, но вопрос так и остался открытым. К тому же, тарифы для граждан от этого не уменьшатся – только сократятся субсидии областного бюджета предприятиям ТЭК.

Вероятно, чтобы региональная власть лучше выглядела в глазах избирателей, замгубернатора нашел «козла отпущения» - коммунальные предприятия Минобороны. По его мнению, именно из-за их долгов теплоснабжение области находится под угрозой. В 10 раз преувеличивая долги военных коммунальщиков, он как-то забывает, что область сама должна «Мурманэнергосбыту» 200 млн рублей. А если говорить о проблемах при подготовке к отопительному сезону, то стоит вспомнить, что по состоянию на 21 ноября из 33 муниципалитетов области паспорта готовности не получили два: Умба и Ковдорский район, и никакой вины коммунальных структур Минобороны в этом нет.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский и вовсе практически неприкрыто защищает интересы поставщиков ресурсов, а не населения. В 2015 году он был оштрафован УФАС за предоставление субсидии на 265 млн рублей из областного бюджета компании «Мурманэнергосбыт», которая была получена с нарушениями закона о защите конкуренции. Правда, размер штрафа за административное правонарушение составил всего 15 тысяч рублей – сумма смешная для чиновника такого уровня. Перевод котельных области на газ, тем временем задерживается, но и эти проблемы Владимир Гноевский нашел на кого переложить – на природные условия. По его словам, постоянные проблемы с подачей газа в дома связаны с низкими температурами и образованием конденсата в трубах. Видимо, министру ЖКХ неизвестно, что еще в советские времена были изобретены и позже усовершенствованы системы, предотвращающие такие проблемы. Получается, Гноевскому выгоднее постоянно переплачивать поставщикам за топливо, чем единожды вложиться в модернизацию ЖКХ.

Бездействие чиновников с каждым днем усугубляет и без того сложную ситуацию в сфере ЖКХ Мурманской области. Чтобы проблемы решались, на их место должны прийти эффективные управленцы, которые разбираются в вопросе и защищают интересы граждан.