Мединский вслед за Михалковым покритиковал «Ельцин-Центр»

Глава Минкульта России Владимир Мединский согласился с критикой режиссера Никиты Михалкова в адрес «Ельцин-Центра».

Речь, в частности, идет о демонстрируемом в Центре видеофильме, который министр охарактеризовал как «череду бессмыслицы и беспросветности». По его мнению, создатели фильма «подставляют» им и самого первого президента России.

«Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу» и только один Ельцин «в ногу». Чего здесь больше - комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России - ни великих триумфов, ни реальных трагедий?», - написал Мединский в статье, опубликованной на сайте «История России».

Он согласился с режиссером, что такая подача способствует разрушению национального самосознания. «В «Ельцин-Центре» переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации», - добавил министр.

Ранее Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил о разрушительной для национального самосознания деятельности «Ельцин-Центра», который представляет необъективную оценку истории страны. В связи с этим он предложил провести коррекцию деятельности Центра. Позици режиссера возмутила вдову первого президента РФ Наину Ельцину.

