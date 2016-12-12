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Мединский вслед за Михалковым покритиковал «Ельцин-Центр»

19:49 12.12.2016
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Глава Минкульта России Владимир Мединский согласился с критикой режиссера Никиты Михалкова в адрес «Ельцин-Центра».

Речь, в частности, идет о демонстрируемом в Центре видеофильме, который министр охарактеризовал как «череду бессмыслицы и беспросветности». По его мнению, создатели фильма «подставляют» им и самого первого президента России.

«Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли «не в ногу» и только один Ельцин «в ногу». Чего здесь больше - комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России - ни великих триумфов, ни реальных трагедий?», - написал Мединский в статье, опубликованной на сайте «История России».

Он согласился с режиссером, что такая подача способствует разрушению национального самосознания. «В «Ельцин-Центре» переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации», - добавил министр.

Ранее Михалков, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации, заявил о разрушительной для национального самосознания деятельности «Ельцин-Центра», который представляет необъективную оценку истории страны. В связи с этим он предложил провести коррекцию деятельности Центра. Позици режиссера возмутила вдову первого президента РФ Наину Ельцину.
 

Темы: Россия, Владимир Мединский, История Российской Федерации, Министерство культуры РФ, Борис Ельцин, Никита Михалков
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.12.2016, 21:34
Гость: Интересная деталь

в письме этого младореформатора. "Стойка автоматов Калашникова в кабинете главреда газеты "Россия", в дни августа 1991 года. Откуда? Зачем? Почему?. Представьте, что сегодня в какой-нибудь оппозиционной редакции будет хоть один автомат, всех отправят на пожизненное, если полковника Квачкова за арбалет отправили на 13 лет. Этот демократ открыто признался в терроризме, в готовящемся вооруженном свержении законной власти. А такие преступления срока давности не имеют. А по поводу ЕБН-центра можно сказать известной фразой - не кровати в борделе надо переставлять, а сам бордель закрывать и персонал на перековку путанского сознания.
12.12.2016, 21:22
Гость: большинство народа

на своей шкуре почуствовала правление ельцына!разгул бандитизма и нищиты,академики у метро продавали стельки и праститутки вдоль улицы Горького(Тверская),полная безнадёга и развал во всём а либералы подняли на знамёна пьяного предателя и нагло втюхивают нашим детям!за фантики забрали всё страну и природные ресурсы а нам 25 лет льют в уши хрень а главное почему то побеждают на выборах???
12.12.2016, 21:10
Гость: атлант

жду появление словообразования ельцинизм( запрещенное в РФ понятие) и тп
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