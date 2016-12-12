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Песков рассказал о контактах Путина с кандидатом на пост Госсекретаря США

16:13 12.12.2016
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент Владимир Путин несколько раз встречался с главой нефтяной компании ExxonMobil Рексом Тиллерсоном (25-е место в рейтинге наиболее влиятельных людей мира по верссии Forbes), которого называют кандидатом на пост Госсекретаря США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«У них были деловые встречи. Действительно, президент (Владимир Путин) несколько раз принимал господина Тиллерсона, в том числе вместе с его тогдашними партнерами в РФ», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что в Москве рассчитывают на рассчитывают на конструктивный настрой и профессионализм будущего госсекретаря США, независимо от того, кто займет этот пост.

«Что касается утверждений о том, что он хорошо или плохо относится к Российской Федерации, — это большая разница — быть госсекретарем и руководить пусть даже очень большой компанией», — пояснил он, добавив, что в этом случае симпатии отступают на задний план.

Песков напомнил, что пока что Тиллерсон не номинирован на эту должность, а вопросы о перспективах сотрудничества российских компаний с ExxonMobil в Карском море следует переадресовать Вашингтону.

Темы: США, Отношения России и США, Владимир Путин
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