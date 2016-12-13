Навальный решил бороться за пост президента России в 2018 году

Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный объявил о планах участвовать в выборах президента России в 2018 году, передает ТАСС.

«Эти выборы важны для всей страны, потому что нам предстоит не только решить, какой человек возглавит государство, но и то, по какому пути будет развиваться Россия», — говорится в заявлении команды общественного деятеля.

В начале декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов о якобы попытках с помощью дела «Кировлеса» не допустить Навального до избирательной кампании-2018, напомнил, что пораженные в правах люди действительно не могут участвовать в президентских выборах.

Месяц назад президиум Верховного суда РФ отменил обвинительный приговор против Навального по делу «Кировлеса» и направил материалы дела в суд Кирова на повторное рассмотрение. Таким образом, по этому делу оппозиционер пока не ограничен в праве участвовать в выборах. Но приговор по делу "Кировлеса" в отношении Навального не является единственным. 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы условно по делу о хищении средств компании "Ив Роше".

В июле 2013 года Навального и Офицерова осудили за хищение имущества госпредприятия «Кировлес» и приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно (в октябре того же года реальный срок заменили на условный). В течение этих пяти лет, а также на протяжении еще пяти лет назначенного испытательного срока, оппозиционер не имел права участвовать в выборах. При этом закон о выборах президента разрешает баллотироваться отбывшим наказание за тяжкие преступления только через десять лет после того, как судимость погашена. Таким образом, Навальный не мог принимать участие в выборах до 2033 года.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.