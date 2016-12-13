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Горбачев допускает создание нового Союза в границах СССР

12:47 13.12.2016
Фото с сайта gorby.ru
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Экс-президент СССР Михаил Горбачев допускает возможность появления в границах бывшего Советского Союза нового Союзного государства.

"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - заявил он в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил он.

Михаил Горбачев также объяснил, почему не пытался арестовать президента России Бориса Ельцина, главу Белоруссии Станислава Шушкевича и лидера Украины Леонида Кравчука. Экс-президент СССР высказал мнение, что арест республиканских лидеров мог обернуться гражданской войной. "Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я предпринял другое - я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития", - сказал он.


 

Темы: Россия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Михаил Горбачёв
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 16:20
грек

На камеру по жили, похвалы от друганов и награды получили, собственность граждан СССР прихватили,по стране не хуже варваров-"проехались" народ стравили,господ как из инкубатора птенцов - развели и всё почему-то не сидится, тут новая идея у ПРЕДАТЕЛЯ зародилась,а о раскаяне почему-то ни слово!
Ни надо быть гарбачёвым,сама жизнь и обстоятельства ЗАСТАВЯТ воссоздать НАШЕ гос-во, грек между прочему всю ФОРУМСКУЮ жизнь об этом пишет......
13.12.2016, 16:03
Андрей

"отдал власть, ушел сам" - так вот с кого Янукович пример брал!
13.12.2016, 15:52
Факт

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил он (Горбачев).
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Для начала: 1)России должна отказаться от поддержки сепаратистов в Приднестровье. 2) Возвратить Крым Украине и ликвидировать ДНР и ЛНР. 3) Отозвать признание независимости Абхазии и Ю.Осетии, официально объявив эти территории неотъемлемой частью Грузии. 4) Убедить Литву , Латвию и Эстонию выйти из НАТО и ЕС.
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