Горбачев допускает создание нового Союза в границах СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев допускает возможность появления в границах бывшего Советского Союза нового Союзного государства.

"Советского Союза - нет, а Союза - да. Я считаю, что Союз новый может быть", - заявил он в интервью ТАСС, приуроченном к 25-й годовщине распада СССР.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно…", - уточнил он.

Михаил Горбачев также объяснил, почему не пытался арестовать президента России Бориса Ельцина, главу Белоруссии Станислава Шушкевича и лидера Украины Леонида Кравчука. Экс-президент СССР высказал мнение, что арест республиканских лидеров мог обернуться гражданской войной. "Я думаю, это пахло гражданской войной. Это опасно. Я предпринял другое - я отдал власть, я ушел сам, чтобы избежать кровопролития", - сказал он.



