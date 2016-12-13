Минфин предложил установить акциз на спирт для парфюмерии

Минфин разрабатывает проект поправок в налоговое законодательство, предусматривающий введение акциза на спирт, который применяется в производстве косметики и парфюмерии.

По данным «Интерфакса», цель инициативы состоит в повышении контроля за этиловым спиртом, применяемым в данной отрасли. Согласно проекту, производители смогут получить налоговый вычет, использование спирта по данному назначению будет подтверждено.

В случае принятия предлагаемый ведомством поправок, акциз может быть введен в начала 2018 года.

Ранее в правительстве заявили, что доля спиртосодержащих жидкостей двойного назначения составляет примерно пятую часть алкогольного рынка. При том было отмечено, что в группу таких жидкостей входят не только лекарственные настойки, но и парфюмерно-косметическая продукция.

