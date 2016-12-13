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Минфин предложил установить акциз на спирт для парфюмерии

21:34 13.12.2016
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Минфин разрабатывает проект поправок в налоговое законодательство, предусматривающий введение акциза на спирт, который применяется в производстве косметики и парфюмерии.

По данным «Интерфакса», цель инициативы состоит в повышении контроля за этиловым спиртом, применяемым в данной отрасли. Согласно проекту, производители смогут получить налоговый вычет, использование спирта по данному назначению будет подтверждено.

В случае принятия предлагаемый ведомством поправок, акциз может быть введен в начала 2018 года.

Ранее в правительстве заявили, что доля спиртосодержащих жидкостей двойного назначения составляет примерно пятую часть алкогольного рынка. При том было отмечено, что в группу таких жидкостей входят не только лекарственные настойки, но и парфюмерно-косметическая продукция.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Производство и продажа косметики, Налогообложение в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 22:02
Ха

Все, что ограничивает алкогольно-табачно-наркотическую мафию, должно приветствоваться и поддерживаться на государственном уровне. Любая реклама табака, водки,вина,пива, других наркотиков, прямая или косвенная должна пресекаться.
13.12.2016, 21:46
Брик

А самое эффективное было бы для России срочно рассадить на нары: Силуанова, Набиулину и Дворковича с Шуваловым. И социальный и экономический эффект попер бы вверх выше чем у Китая. Чем вы ВВП подкупили, что он все вас держит, а народ страдает от вас от тварей.
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