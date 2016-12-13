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Правительство снизило цену на акции «Роснефти» перед приватизацией

08:15 13.12.2016
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
Здание компании «Роснефть» © KM.RU, Алексей Белкин
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Пакет 19,5 процента акций «Роснефти» был продан за 692 миллиарда рублей согласно новой директиве правительства, отменившей предыдущую цену в 710,8 миллиарда. Об этом сказано в сообщении Росимущества.

Директива с ценой пакета в 692,39 миллиарда была принята 7 декабря (в тот же день было объявлено о продаже акций иностранному консорциуму). Согласно сообщению Росимущества, стоимость пакета была определена в соответствии с ценой «по результатам закрытия организованных торгов на Московской бирже 6 декабря 2016 г. с поправочным коэффициентом 0,95».

Разницу между этой ценой и установленной в ноябре стоимостью пакета в 710,8 миллиарда было решено покрыть за счет выплаты основным акционером компании «Роснефтегазом» промежуточных дивидендов в размере 18,4 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Правительство также отменило июльскую директиву, в которой, как отмечает «Интерфакс», содержались квалификационные требования к новым акционерам «Роснефти», которые обязывали покупателей заключить акционерное соглашение с государством и не продавать пакет в течение трех лет.

О продаже 19,5 процента акций «Роснефти» консорциуму трейдера Glencore и суверенного фонда Катара было объявлено 7 декабря. Глава компании Игорь Сечин сообщил, что бюджет получит от сделки 10,5 миллиарда евро (то есть 710,8 миллиарда рублей), однако в сообщении Glencore было сказано о 10,2 миллиарда евро (692 миллиарда рублей). С чем была связана эта разница, не сообщалось.

10 декабря «Роснефть» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что инвесторы заплатят за пакет акций 692 миллиарда, а еще 18 миллиардов выплатит «Роснефтегаз» в качестве дивидендов. Позже релиз был отредактирован — в тексте осталась лишь цена в 710,8 миллиарда.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 09:21
Гость: Пошла по рукам

Торгуются, как вокзальные ночные бабочки - ни обоснования, ни прозрачных торгов, все из-под юбки и в полной темноте. Даже соврать уже ровно не могут, сами себя же и перевирают.
13.12.2016, 08:45
Гость: проскочила инфа

Достоверность инфы под сомнением, но проскочило что сама "Роснефть" проспонсировала швейцарские "рога и копыта". Сомнительно, что у "Роснефти" (а она давно в долгах как в шелках) были свободные 9.5 млрд , значит взяла в кредит. Получается что нет никакого дохода а будут ещё платежи по долгам. Хотя сколько ВВП выводит за год из страны под надуманным предлогом, думаю найти ну сложно, но цифры окажутся много большие чем несчастные 10 млрд.
Пацанские разводки.
13.12.2016, 08:43
Гость: Павел__

Путаются в "показаниях"...
Интересно, придет-ли пора, когда "эффективным" придется давать показания "на протокол", топя друг-друга, чтобы "выплыть" самим - или "86%" так никогда и не проснутся?
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