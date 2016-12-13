Правительство снизило цену на акции «Роснефти» перед приватизацией

Пакет 19,5 процента акций «Роснефти» был продан за 692 миллиарда рублей согласно новой директиве правительства, отменившей предыдущую цену в 710,8 миллиарда. Об этом сказано в сообщении Росимущества.

Директива с ценой пакета в 692,39 миллиарда была принята 7 декабря (в тот же день было объявлено о продаже акций иностранному консорциуму). Согласно сообщению Росимущества, стоимость пакета была определена в соответствии с ценой «по результатам закрытия организованных торгов на Московской бирже 6 декабря 2016 г. с поправочным коэффициентом 0,95».

Разницу между этой ценой и установленной в ноябре стоимостью пакета в 710,8 миллиарда было решено покрыть за счет выплаты основным акционером компании «Роснефтегазом» промежуточных дивидендов в размере 18,4 миллиарда рублей, следует из сообщения.

Правительство также отменило июльскую директиву, в которой, как отмечает «Интерфакс», содержались квалификационные требования к новым акционерам «Роснефти», которые обязывали покупателей заключить акционерное соглашение с государством и не продавать пакет в течение трех лет.

О продаже 19,5 процента акций «Роснефти» консорциуму трейдера Glencore и суверенного фонда Катара было объявлено 7 декабря. Глава компании Игорь Сечин сообщил, что бюджет получит от сделки 10,5 миллиарда евро (то есть 710,8 миллиарда рублей), однако в сообщении Glencore было сказано о 10,2 миллиарда евро (692 миллиарда рублей). С чем была связана эта разница, не сообщалось.

10 декабря «Роснефть» опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила, что инвесторы заплатят за пакет акций 692 миллиарда, а еще 18 миллиардов выплатит «Роснефтегаз» в качестве дивидендов. Позже релиз был отредактирован — в тексте осталась лишь цена в 710,8 миллиарда.