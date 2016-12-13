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В ночь со вторника на среду жители Центральной России увидят Суперлуну

19:05 13.12.2016
Фото с сайта jr1.ru
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Жители Центральной России смогут наблюдать Суперлуние в ночь со вторника на среду.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал руководительастрономического комплекса Ярослав Турилов: «Научного термина «суперлуна» не существует. В обиходе так называют полнолуние, которое происходит в период перигея. Перигей — это точка, в которой Луна ближе всего приходит к Земле. 14 декабря в 16:52 по московскому времени Луна зайдет над горизонтом. Если бы мы сделали фотографию полнолуния в прошлом месяце и в этом, мы смогли бы увидеть разницу».

Эксперт отметил, что Луна будет казаться немного больше и ярче, чем обычно.

«Это явление достаточно редкое. Чтобы наблюдать его, не потребуются никакие специальные приборы. Нужно будет выйти на открытый участок в хорошую погоду и посмотреть на восток, на Луну», — добавил Турилов.

Суперлуние будем последним подобным явлением в уходящем году. На это же время придется пик метеорного потока Геминиды.

Темы: Россия, Природные явления и катаклизмы
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