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Глава ФСБ рассказал об активизации в Крыму украинских радикалов

12:48 13.12.2016
Сайт ФСБ © KM.RU
Сайт ФСБ © KM.RU
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

В ФСБ России заявили, что Украинские радикальные организации перешли к активным действиям по организации террористических актов в Крыму, передает ТАСС.

«К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации», — сказал Александр Бортников в ходе заседания.

Также глава ФСБ напомнил о том, что в этом году служба уже нейтрализовала две группы украинских диверсантов, которые собирались атаковать жизненно важные объекты Крыма.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские спецслужбы оказывают "решительное противодействие" провокациям со стороны Украины.


 

Темы: Крым, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ), Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 16:43
Эти террористы

такие затейники-всегда появляются,когда у правительства деньги кончаются и надо срочно скрепы скреплять вокруг Нераскачиваемого.
13.12.2016, 15:30
они?

В понедельник, 12 декабря, в центре Симферополя были задержаны атаман крымского казачества Сергей Акимов и председатель Крымского антикоррупционного комитета Илья Большедворов, передает «15 минут».

Акимов вышел в центр города на одиночный пикет, чтобы заявить, что крымчане не получили «того государства, которое ждали». Большедворов снимал происходящее на камеру.

По словам Акимова, с того времени, как Крым попал в Россию местные власти так и не начали работать.

Через несколько минут активистов задержали сотрудники правоохранительных органов.
13.12.2016, 14:33
Сибирко

Жаль что у украинских деятелей "бандеровской культуры" нет в умах никаких иных способов воздействия на соперника кроме террора. Значит будут их ловить или уничтожать ( как судьба у них ляжет).
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