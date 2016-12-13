Глава ФСБ рассказал об активизации в Крыму украинских радикалов

В ФСБ России заявили, что Украинские радикальные организации перешли к активным действиям по организации террористических актов в Крыму, передает ТАСС.

«К активным действиям по подготовке и реализации террористических замыслов в Крыму перешли украинские государственные органы и радикальные организации», — сказал Александр Бортников в ходе заседания.

Также глава ФСБ напомнил о том, что в этом году служба уже нейтрализовала две группы украинских диверсантов, которые собирались атаковать жизненно важные объекты Крыма.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские спецслужбы оказывают "решительное противодействие" провокациям со стороны Украины.



