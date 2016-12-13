Киев активизировал подготовку диверсий в Крыму

Украинские государственные органы и радикальные организации активизировали деятельность, направленную на подготовку террористических замыслов в Крыму. Об этом заявил глава ФСБ и председатель национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, передает РИА Новости со ссылкой на радио Sputnik.

Он напомнил, о том, что ранее на полуострове были обезврежены две украинские диверсионные группы, готовившие теракты на жизненно важных объектах.

Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук полагает, что угрозы диверсий вполне реальны, поскольку политические настроения на Украине отличаются высокой агрессивностью как в отношении Крыма, так и России вообще. При этом он добавил, что в Крыму в связи с этим панических настроений нет.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, считает, реальной угрозы со стороны Украины нет. В то же время, по его мнению, «гадостей нужно ожидать всегда», поскольку это нормальное для киевских властей явление, сообщает «Коммерсант».

Две группы украинских диверсантов были задержаны в Крыму в августе и ноябре. По версии следствия, в обоих случаях за подготовкой диверсий стояла разведка Минобороны Украины.

