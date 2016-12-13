Песков пообещал проверить слухи о командире наемников на приеме в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить, был ли командир российских наемников Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер», на приеме в Кремле.

«Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли Уткин был на приеме и в каком качестве.

Издание «Фонтанка» 12 декабря сообщило, что на приеме в честь Дня Героев Отечества, который прошел в Кремле 9 декабря, был замечен Дмитрий Уткин.

Уткин, известный под псевдонимом «Вагнер», по данным «Фонтанки» и «Газеты.Ру» возглавляет частную военную кампанию, готовящую наемников для участия в боевых действиях, в том числе в Сирии. О воюющих в Сирии российских наемниках сообщало, в том числе, и агентство Reuters.