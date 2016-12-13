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Песков пообещал проверить слухи о командире наемников на приеме в Кремле

12:48 13.12.2016
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин и Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал проверить, был ли командир российских наемников Дмитрий Уткин, известный под позывным «Вагнер», на приеме в Кремле.

«Мне нужно будет проверить список приглашенных. Я так не могу навскидку сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, действительно ли Уткин был на приеме и в каком качестве.

Издание «Фонтанка» 12 декабря сообщило, что на приеме в честь Дня Героев Отечества, который прошел в Кремле 9 декабря, был замечен Дмитрий Уткин.

Уткин, известный под псевдонимом «Вагнер», по данным «Фонтанки» и «Газеты.Ру» возглавляет частную военную кампанию, готовящую наемников для участия в боевых действиях, в том числе в Сирии. О воюющих в Сирии российских наемниках сообщало, в том числе, и агентство Reuters.

Темы: Сирия, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.12.2016, 16:30
Павел__

."по данным «Фонтанки» и «Газеты.Ру»"...
кого надо, того и пригласили!
Такие Дмитрии Уткины этого достойны"
- Допустим. Только почему тогда песков из себя девочку строит со своим привычным "я не такая, я жду трамвая"?
А вообще эта история очень напоминает историю с "неизвестно кем", кто управлял президентским лимузином, ехавшим по центру дороги по пустому городу, и вез свежепереизбранного президента на рабочее место во главе президетской машинокавалькады, и личность кого ДПС-ники так и не смогли установить...
13.12.2016, 16:11
Название меняется

Раньше вон ВЧК было - суть палаческая осталась.
13.12.2016, 14:27
x

Российских наемников не может быть в принципе. Наемники бывают нигерийские ,катарские ,трибалтийские,бандеровские,белизские, саудовские, тринидаттабогские, гондурассакие ,пиндосские, фрицевские и тд. Почему? Потмоу что где русские там и Россия, как сказал перезидент вьюному натурогеографу границы русские понятие трансцендентное . В отличии от мифологических границ Юкрейна.
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