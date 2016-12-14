\ На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 528 миллионов рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому увеличен объем субсидий, направляемых на поддержку многодетных семей в 53 регионах. Средства будут направлены нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, сообщил Коммерсант.

«В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах федерации подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен еще на 528 млн рублей (до 17,8 млрд рублей)», — говорится в документе на официальном сайте правительства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в ряде регионов возникли проблемы после отменой льгот для многодетных семей. Она также выступила за принятие федерального закона о многодетных семьях.

В мае Минстрой и АИЖК подготовили проект постановления правительства, призванный решить проблему финансирования льготной ипотеки для многодетных семей. В условиях дефицита бюджета разработчики предлагают направить 4,3 млрд руб. из прибыли АИЖК в специальный фонд в распоряжении агентства, который и будет субсидировать жилищные кредиты семьям с тремя и более детьми — всего в России их 1,2 млн.

