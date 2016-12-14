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На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 528 миллионов рублей

13:24 14.12.2016
Фото с сайта wikipedia.org
Фото с сайта wikipedia.org
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому увеличен объем субсидий, направляемых на поддержку многодетных семей в 53 регионах. Средства будут направлены нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей, сообщил Коммерсант.

«В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах федерации подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен еще на 528 млн рублей (до 17,8 млрд рублей)», — говорится в документе на официальном сайте правительства.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в ряде регионов возникли проблемы после отменой льгот для многодетных семей. Она также выступила за принятие федерального закона о многодетных семьях.

В мае Минстрой и АИЖК подготовили проект постановления правительства, призванный решить проблему финансирования льготной ипотеки для многодетных семей. В условиях дефицита бюджета разработчики предлагают направить 4,3 млрд руб. из прибыли АИЖК в специальный фонд в распоряжении агентства, который и будет субсидировать жилищные кредиты семьям с тремя и более детьми — всего в России их 1,2 млн.
 

Темы: Дети, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 16:05
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ На поддержку многодетных семей дополнительно выделено 528 миллионов рублей
Что приблизительно в 20 раз меньше изъятого у Захарченко!
14.12.2016, 14:52
Брик

Нищенская подачка по сравнению с ежегодными переводами на помощь или в качестве дани США и Евросоюзу по 100 миллиардов долларов под видом закупки их полностью деревянных, якобы, ценных бумаг и держа постоянно открытыми шлюзы перегонки российских денег в офшоры чего не делает ни одна маломальски уважающая себя страна в мире.А что-то совсем тишина вокруг американской военной базы под Ульяновском для перевалки наркотиков из Афганистана под которую любезно лебезя отдал им землю Медвед?
14.12.2016, 13:51
Да знаем мы

где в РФ семьи самые многодетные, вроде не секрет - Москва да Кавказ, самые нуждающиеся регионы, вносящие самый большой вклад в общую копилку страны. Надо бы им еще миллиард-другой выделить, на кипяченое молоко, за вредность.
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