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Володин пообещал депутатам Госдумы год жесткой дисциплины

11:59 14.12.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Ужесточенный регламент, введенный в Госдуме нового созыва, будет действовать еще как минимум год. Об этом, как стало известно РБК, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с депутатами от «Единой России» 12 декабря.

Как рассказал изданию депутат Евгений Ревенко, присутствовавший на встрече, Володин предупредил, что ждать послабления дисциплины и снижения контроля за посещаемостью, а также отмены штрафов за прогулы не стоит.

Володин, по словам первого замглавы фракции «Единой России» Андрея Исаева, на встрече с депутатами представил данные соцопросов, говорящие о росте доверия к нижней палате парламента нового созыва. Рост доверия, по мнению Исаева и Ревенко, объясняется, в числе прочего, и принятыми мерами по повышению дисциплины.

Аналогичные встречи, сообщили собеседники РБК, спикер Госдумы намерен в ближайшее время провести и с другими фракциями.

В Госдуме седьмого созыва, приступившей к работе осенью 2016 года, был изменен график работы депутатов по неделям, перенесен срок ухода нижней палаты парламента на каникулы, а также введены штрафы за непосещение пленарных заседаний и запретили голосовать по доверенности.

Ужесточение регламента, проведенное, как сообщалось, по инциативе нового спикера Вячеслава Володина, вызвало недовольство ряда депутатов. В частности депутаты жаловались, что им не хватает одной недели в месяц, отведенной по новому регламенту на работу в регионах.

Темы: Россия, Государственная Дума РФ, Партия «Единая Россия»
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 15:36
Ося

"Слышишь, Ваня, шелест скатов. То с рассвета до заката,
Депутат бьет депутата покаянным кулаком.
И по данным Госкомстата, ты, Иван, не просто стадо,
Ты ступень и степень спада. Но не ведаешь о том..." (А.Градский)
14.12.2016, 13:50
Саратов

Володин вообще не понимает что спикер -не начальник. "Спи́кер (англ. Speaker, — оратор")
Скажите ему хоть кто-нибудь по это. Чтобы он не смешил весь мир.
14.12.2016, 13:33
Контрразведчик

Г-н(тов) Володин, Кобзонова и фигуристок проверьте.
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