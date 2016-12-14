Володин пообещал депутатам Госдумы год жесткой дисциплины

Ужесточенный регламент, введенный в Госдуме нового созыва, будет действовать еще как минимум год. Об этом, как стало известно РБК, объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с депутатами от «Единой России» 12 декабря.

Как рассказал изданию депутат Евгений Ревенко, присутствовавший на встрече, Володин предупредил, что ждать послабления дисциплины и снижения контроля за посещаемостью, а также отмены штрафов за прогулы не стоит.

Володин, по словам первого замглавы фракции «Единой России» Андрея Исаева, на встрече с депутатами представил данные соцопросов, говорящие о росте доверия к нижней палате парламента нового созыва. Рост доверия, по мнению Исаева и Ревенко, объясняется, в числе прочего, и принятыми мерами по повышению дисциплины.

Аналогичные встречи, сообщили собеседники РБК, спикер Госдумы намерен в ближайшее время провести и с другими фракциями.

В Госдуме седьмого созыва, приступившей к работе осенью 2016 года, был изменен график работы депутатов по неделям, перенесен срок ухода нижней палаты парламента на каникулы, а также введены штрафы за непосещение пленарных заседаний и запретили голосовать по доверенности.

Ужесточение регламента, проведенное, как сообщалось, по инциативе нового спикера Вячеслава Володина, вызвало недовольство ряда депутатов. В частности депутаты жаловались, что им не хватает одной недели в месяц, отведенной по новому регламенту на работу в регионах.