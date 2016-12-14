Диагноз для либералов

Как небезызвестный карикатурист Зою Космодемьянскую в шизофреники записал

Циничное унижение памяти о народной героине – лишь одно из звеньев в цепи той целенаправленной политики по разложению национального самосознания народа, которую проводят «неистовые революционеры», начиная с 1917 года. Их цель доказать, будто в нашей стране вообще не было и не могло быть никаких истинных героев и патриотов, что вся история России – одна лишь грязь, преступления, и всяческие мерзости.

Популярный в либеральной тусовке персонаж, а в прошлом - врач-психиатр, на портале The Insider в рубрике «Диагноз недели с доктором Бильжо» выдал следующий пассаж: «Сейчас я расскажу страшную, крамольную вещь, которая взорвет интернет и меня, но, слава богу, я сейчас нахожусь далеко. Я читал историю болезни Зои Космодемьянской, которая хранилась в архиве психиатрической больницы им. П.П. Кащенко. В этой клинике не раз лежала до войны Зоя Космодемьянская, она страдала шизофренией. Об этом знали все психиатры, которые работали в больнице, но потом ее историю болезни изъяли, потому что началась перестройка, стала просачиваться информация, и родственники Космодемьянской стали возмущаться, что это оскорбляет ее память», — пишет доктор Бильжо.

И далее: «Когда Зою вывели на подиум и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. В психиатрии это называется “мутизмом”: она просто не могла говорить, так как впала в “кататонический ступор с мутизмом”, когда человек с трудом двигается, выглядит застывшим и молчит… Историческая правда такова: Зоя Космодемьянская не раз лежала в психиатрической больнице им. П.П. Кащенко и переживала очередной приступ на фоне тяжелого мощного потрясения, связанного с войной. Но это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской».

Итак, согласно Бильжо, народная героиня Зоя Космодемьянская, казненная гитлеровцами, никакая не героиня, а… шизофреничка, и то, что она совершила в тылу у немцев, никакой не подвиг, а «клиника».

Трудно сдержать гнев и найти приличные слова, чтобы дать оценку такому цинизму и кощунству!

При этом сразу в писаниях Бильжо бросаются в глаза две детали. Во-первых, модное ныне словечко «подиум». Зою немцы вывели, как пишет Бильжо, на «подиум», словно речь идет о манекенщице на конкурсе красоты! А во-вторых, оговорка отставного психиатра: «слава богу, я сейчас нахожусь далеко». То есть, он отлично знает, какую мерзость делает, а потому затаился где-то «далеко». Свалил, на всякий пожарный, за бугор?

Гнусные измышления Бильжо вызвали настоящую бурю гнева, интернет переполнен возмущенными комментариями. А историки и эксперты единодушно опровергают домыслы экс-психиатра. "У музея информации о том, что Зоя находилась на лечении в Кащенко, нет. Мы читали эту статью и не согласны с этим. У Зои был менингит, и она проходила лечение, но никаких психических заболеваний у нее не было. Мы возмущены такой статьей и такой информацией", - заявила, стараясь соблюдать политкорректность, директор музея Зои Космодемьянской в подмосковной деревне Петрищево Ольга Полякова. Она призвала привлекать осквернителей имен героев к ответственности за клевету.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в свою очередь заявил радиостанции "Говорит Москва", что всё это является бредом, на котором Бильжо, которого уже стали подзабывать, пытается пропиариться. "На самом деле, всё это вранье. Зоя поджигала дома, в которых располагались немцы, где был немецкий штаб и радиостанция. Это доказано... Такие гнусности, к сожалению, сегодня не редки и порочат память и панфиловцев, и Гастелло, и Матросова", - сказал Мягков.

Откуда же взялся этот подонок, который поднял руку на наше святое? Андрей Бильжо родился в Москве. Учился в московской художественной школе при Дворце пионеров. Сам был пионером, а потом, по его собственным словам, комсомольским активистом. Поступил во 2-й медицинский институт. По профессии – врач-психиатр. Однако давно уже по специальности не работает, а переквалифицировался в художника-иллюстратора и карикатуриста, где сумел преуспеть, вошел в моду. На пару с ярым русофобом Виктором Шендеровичем подвизался на телевидении, где создал персонаж «врача-мозговеда», ловко показывавшего власти фигу в кармане. Затем, воспользовавшись полученной известностью, ударился в ресторанный бизнес, занявшись устройством общепита для состоятельной московской богемы.

То, что Бильжо сказал про Зою Космодемьянскую, - вовсе не случайная оговорка, хотя сейчас, когда раздались гневные голоса протеста, он заметался и пытается оправдаться.

Но шила в мешке не утаишь, он уже давно замечен, как яростный русофоб. Став своим в либеральной тусовке, о русских и о России Бильжо непрерывно говорит всякие гадости. «В России, - заявил он, например, на «Эхе Москвы», - народ гордится тем, что мы живём в стране Пушкина, Достоевского и Толстого. А они его читали? Мы живём в стране Гагарина, он побывал в космосе в 1961-м, с того времени прошло пятьдесят с лишним лет, и после него ещё летали космонавты. И что?» - пренебрежительно морщится Бильжо.

"Что произошло с 2000-го по 2014-й? — спрашиваю я у своих друзей. — Назовите мне какое-нибудь великое открытие или свершение, кроме того, что отобрали у Украины Крым?" (Пауза.) Ну, родился у нас один великий писатель Сорокин». А про восставший Донбасс Бильжо вообще выражается уже без обиняков: «Не понимаю, почему террористов и ублюдков на нашем телевидении называют ополченцами».

Вот как оценивает страну, в которой живет и кайфует в собственных ресторанах этот отставной врач-психиатр: и гордиться нам нечем, и порнограф Сорокин, в последнем романе которого родственники с аппетитом поедают собственного ребенка, у него – «великий писатель», и герои Донбасса, мужественно сражающиеся с фашистской киевской хунтой, – «террористы и ублюдки».

Мало того, у врача Бильжо психически неполноценные не только Зоя Космодемьянская, а все жители России. «В психиатрии существует понятие "индуцированный бред", - говорит Бильжо. - Точно так же российские телезрители индуцированы бредом, который льётся из телевизора».

Подлая сплетня про «шизофрению» Зои Космодемьянской была запущена еще после краха СССР, когда либеральная братия принялась с остервенением свергать пьедесталов героев: Александра Матросова, летчика Гастелло, 28 панфиловцев.

В 1991 году «Аргументы и факты» опубликовали статью некого А. Жовтиса «Уточнения к канонической версии», где автор опровергал некоторые обстоятельства ареста Зои. Затем в том же АИФе были опубликованы отклики читателей, один из которых был таким: «Перед войной в 1938–1939 годах 14-летняя девочка по имени Зоя Космодемьянская неоднократно находилась на обследовании в Ведущем научно-методическом центре детской психиатрии и лежала в стационаре в детском отделении больницы имени Кащенко. У неё подозревали шизофрению. Сразу после войны в архив нашей больницы пришли два человека и изъяли историю болезни Космодемьянской. Ведущий врач Научно-методического центра детской психиатрии А. Мельникова, С. Юрьева и Н. Касмельсон».

Либералы тут же подхватили эту сплетню. Однако историки, занимавшиеся вопросом, так и не нашли ни одного объективного свидетельства этой версии. Но вот ресторатор Бильжо объявляет, будто видел историю болезни Зои своими глазами. Но ведь хорошо известно, что есть документальные свидетельства о том, что в детстве Зоя была больна менингитом, что не имеет никакого отношения к психиатрии.

«Зою увезли в Боткинскую больницу. Там поставили диагноз: менингит», — писала в книге «Повесть о Зое и Шуре» мать Зои и Александра Космодемьянских Любовь Тимофеевна. Книга эта издавалась в советские годы, и никто из этой болезни Зои секрета не делал.

31 октября 1941 года комсомолка Зоя Космодемьянская в качестве добровольца была зачислена в диверсионную школу. Группа, в которую она вошла, во время действий в тылу противника понесла тяжелые потери. Сама Зоя была схвачена гитлеровцами 28 ноября 1941 года при попытке поджога сарая в деревне Петрищево, который использовали расквартированные в населенном пункте гитлеровцы. Зою подвергли зверским пыткам, но она не выдала палачам никакой информации, даже настоящее имя свое скрыла, назвавшись Таней.

На казнь Зоя Космодемьянская шла с гордо поднятой головой и вовсе не молчала «в ступоре», как лжет Бильжо. Когда её подвели к виселице, которую этот циник называет «подиумом», 18-летняя девушка крикнула: “Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть — это моё достижение”.

Немецкий офицер на нее замахнулся, но она продолжала: “Товарищи, победа будет за нами! Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!”. Немецкий офицер злобно заорал. Но Зоя отважно продолжала: “Русь!” “Советский Союз непобедим и не будет побеждён”.

Потом она сама встала на ящик.

Немец стал надевать на нее петлю, и тогда Космодемьянская крикнула уже с петлей на шее: “Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов. Но за меня вам наши товарищи отомстят”.Вот как все обстояло на самом деле, а не так, как подло лжет Бильжо...

Но зачем и почему он это делает? Нет, это не случайная вспышка раздражения отставного психиатра, не оговорка. А вполне логичное следствие всего того, что он вершил, и как карикатурист, цинично высмеивая всех и вся, и как тусовщик либеральной оппозиции, поносящей не только избранную народом власть, но и все, что происходит в стране.