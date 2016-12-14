В ОП РФ обсудили регулирование в области обращения с отходами

На прошлой неделе в Общественной палате РФ прошел межрегиональный круглый стол, посвященный переработке ПЭТ-упаковки «Потенциал переработки бытовых отходов. Пластиковая бутылка — от скважины до футболки», организованный Комиссией ОП РФ по экологии и охране окружающей среды.

В рамках круглого стола участники обсудили регулирование в области обращения с отходами, текущую систему сбора и переработки бытовых отходов, в частности пластиковой упаковки, условия для привлечения инвестиций и иных финансовых средств в создание и эксплуатацию инфраструктуры по обращению с отходами, необходимые меры для наращивания переработки бытовых отходов с привлечением малого и среднего бизнеса.

Напомним, что с 1 января 2017 года вступает в силу запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации. При этом на сегодняшний день в России, по оценкам экспертов, перерабатывается 5-7% полезных отходов. Всего в нашей стране производится порядка 40 млн тонн бытового мусора, из них на полимерные упаковочные материалы приходится 1,5-2 млн тонн.

«У нас отсутствует сама система переработки отходов, которая должна стать приоритетом над захоронением отходов. К сожалению, в России только 5-7% отходов перерабатывается. Сегодня крайне важно говорить о формировании экологического сознания, которое в свою очередь формирует экологическое мышление, а затем экологические поступки. 2017 год объявлен годом экологии. И мы видим, как государство развернулось в сторону этой тематики», – отметила модератор мероприятия, член комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Ирина Сорокина.

Сегодня можно уверенно говорить об имеющемся потенциале роста сбора и переработки использованной ПЭТ-тары. В России установлены мощности, способные перерабатывать до 160 тыс. тонн или до 30% всех использованных ПЭТ-бутылок. Однако заводы, занимающиеся вторичной переработкой ПЭТ, испытывают дефицит сырья. Развитию переработки мешает в первую очередь отсутствие раздельного сбора мусора и низкий уровень технологии сортировки на предприятиях. ПЭТ-упаковка в качестве вторичного материала имеет долгий жизненный цикл и может быть использована в легкой промышленности.

Жизненный цикл ПЭТ-бутылки связан с меньшим потреблением энергии, созданием меньшего объема и массы твердых отходов, а также меньшей эмиссией парниковых газов. При изготовлении ПЭТ-бутылок выброс углекислого в атмосферу на 30% меньше, чем при изготовлении стеклянной тары, и на 20% меньше, чем при изготовлении алюминиевой. Затраты на переработку использованных бутылок во много раз ниже за счет легкости ПЭТ-упаковки. Кроме того, ПЭТ может перерабатываться неограниченное количество раз, постоянно перерождаясь в новые вещи. Таким образом, ключом к созданию экологически и экономически эффективного способа переработки является система раздельного сбора мусора.

По итогам мероприятия участники подготовили проект резолюции, которая будет направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Российской Федерации с конкретными предложениями и планами по разработке всесторонней программы развития отрасли сбора и переработки полиэтилентерефталат-тары (ПЭТ).

