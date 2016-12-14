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Директор Музеев Кремля согласилась с решением суда по «скифскому золоту»

18:37 14.12.2016
Фото с сайта slavorum.com
Фото с сайта slavorum.com
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Директор музеев Кремля Елена Гагарина находит обоснованным решение суда Амстердама о возвращении коллекции «скифского золота» Украине.

Очень важно понимать, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея... В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным», - цитирует ее «Интерфакс».

Гагарина пояснила, что все вопросы о принадлежности экспонатов конкретному музею должны решаться после того, как они будут возвращены владельцу.

Ранее суд Амстердама принял решение, согласно которому выставка экспонатов четырех крымский музеев «Крым – золотой остров в Черном море» принадлежит Украине и должна быть возвращена ей. При этом он обязал Киев заплатить около 111 тысяч евро за хранение экспонатов.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская назвала решение суда политизированным и противоречащим здравому смыслу и нормам морали. Она заверила, что вердикт будет непременно обжалован.

В Минкультуре России расценили решение суда как крайне негативный прецедент. По мнению ведомства, оно было принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей. Кроме того, было отмечено, что Амстердам оставил без внимания принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой местности их происхождения.
 

Темы: Россия, Амстердам, Украина, Культура и искусство в России, Музеи в России, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 02:09
Гость: в глубину времени

Россия-правоприемница СССР,а значит без её на то разрешения, ничто не должно перемещаться на всём,бывшем пространстве СССР.
15.12.2016, 00:54
Гость: Гость

Гагариной можно было бы привести в пример историю Марии Гайдар (тоже потомок, так сказать), которая сама отказалась от российского гражданства и уехала на Украину. Так было бы честнее.
15.12.2016, 00:35
Гость: Аналитик

Обладая автономией, Республика Крым (РК) является субъектом права. Здесь полная вина адвокатов, нанятых Крымом. Им следовало акцентировать внимание не на одном пункте - принадлежность конкретным крымским музеям, а на двух пунктах. Второй пункт заключается в том, что собственником предметов является РК. Как мы видим, 5-ая колонна в Кремле в очередной раз победила, и огласила свою победу устами Гагариной.
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