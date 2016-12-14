Директор Музеев Кремля согласилась с решением суда по «скифскому золоту»

Директор музеев Кремля Елена Гагарина находит обоснованным решение суда Амстердама о возвращении коллекции «скифского золота» Украине.

Очень важно понимать, что весь музейный фонд – это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея... В данном случае, когда предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине как государству, это решение представляется мне вполне обоснованным», - цитирует ее «Интерфакс».

Гагарина пояснила, что все вопросы о принадлежности экспонатов конкретному музею должны решаться после того, как они будут возвращены владельцу.

Ранее суд Амстердама принял решение, согласно которому выставка экспонатов четырех крымский музеев «Крым – золотой остров в Черном море» принадлежит Украине и должна быть возвращена ей. При этом он обязал Киев заплатить около 111 тысяч евро за хранение экспонатов.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская назвала решение суда политизированным и противоречащим здравому смыслу и нормам морали. Она заверила, что вердикт будет непременно обжалован.

В Минкультуре России расценили решение суда как крайне негативный прецедент. По мнению ведомства, оно было принято вопреки нормам международного права о защите культурных ценностей. Кроме того, было отмечено, что Амстердам оставил без внимания принцип сохранения археологических находок в неразрывной связи с историей и культурой местности их происхождения.

