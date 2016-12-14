В 2017 году АПК ждут тяжелые времена

Россияне переходят на бакалею и картошку, отказываясь от мяса и молока

В ближайшей перспективе — до 2020 года - глобальный аграрный сектор будет приспосабливаться к снижению цен на зерно, такой вывод сделала Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA). Животноводство, птицеводство и молочная отрасль от этого выиграют, так как более низкие затраты на корма обеспечат экономические стимулы для сельского бизнеса. С другой стороны, эти процессы приведут к вытеснению слабых игроков, которым сложно будет вернуться на мировой рынок продовольствия.

На развитие национальных АПК будут влиять самые разные факторы, в том числе макроэкономика, изменение климата, управленческие компетенции, технологическая оснащенность, коррупция и, конечно, доходы населения. Дело в том, что сельское хозяйство большинства государств в огромной степени зависит от внутреннего спроса.

Итак, FAS USDA, взяв на себя функции мировой статистической службы, еще недавно пророчила нашим аграриям хорошие перспективы. К слову, в августе американцы оценивали экспорт продовольствия из России на уровне $ 16 млрд., (в реальности будет около $ 16,6 млрд.), а в следующем году он вполне может достичь $ 17,3 млрд. Правда, при условии экономической стабильности хотя бы на нынешнем уровне.

Между тем, ситуация начинает меняться. В частности, слухи российского «сарафанного радио» о возможном росте стоимости молока на 10% в 2017 году имеют под собой основу, уверены в FAS USDA. По идее, от этого должны выиграть фермы, не аффелированные с Минсельхозом и слабо зависящие от господдержки. Логично предположить, что тем самым правительство хочет переложить часть сельскохозяйственных субсидий, имеющих место до 2017 года, на покупателей. Правда, время для этого выбрано не лучшее, несмотря на отсутствие внешних игроков. И самое главное — у населения должны появиться деньги, чтобы выкупить молоко по новым ценам.

По расчетам американцев, в 2017 году дойное стадо в нашей стране уменьшится на 3% - до 7,32 млн. голов. Впрочем, в крупных хозяйствах сохранится тренд на повышение среднего удоя. Таким образом, производство молока, с большой долей вероятности, сократится лишь на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 30,195 млн. тонн. В этой связи FAS USDA прогнозирует снижение российского потребительского спроса на сыры и сливочное масло на уровне 0,5%. Опять-таки, если сохранится нынешний потребительский потенциал.

Если же говорить о мясе птиц, то в 2017 году производство бройлеров увеличится, хоть и незначительно — до 3,77 млн. тонн. Наблюдаемая оптимизация этого бизнеса свидетельствует о хороших управленческих компетенциях российских игроков. Судя по всему, внутреннее потребление будет оставаться на уровне 3,83 млн. тонн, при стабильном курсе рубля белорусский и бразильский импорт стабилизируется на объеме 0,22 млн. тонн. Экспорт «русского бройлера» в следующем году возрастет на 14% - до 0,16 млн. тонн, предполагают FAS USDA. Значит, через два-три года Россия может стать нетто-экспортером мяса птицы.

Однако пессимистический комментарий от российского Союза производителей птицы ставит под сомнение прогноз FAS USDA. По словам Галины Бобылевой, гендиректора Росптицесоюза, «сектор находится под давлением из-за падения рыночных цен и роста себестоимости». Так, с начала года средняя стоимость мяса птицы уменьшилась на 3% - до 92,26 рублей за один килограмм. Такие данные привел агрохолдинг «Черкизово». Первопричиной является сжимающий как шагреневая кожа потребительский спрос. В результате рентабельность птицеводства в стране снизилась на 4,3% - до 14,3%, что почти два раза ниже, чем в свиноводстве. И, напротив, резко подорожали инкубационные яйца, ветеринарные препараты и ингредиенты комбикормов, в том числе и критически важный соевый шрот.

Негатив проявился уже в статистике третьего квартала, который оказался первым триместром за последние десять лет, когда не фиксировалась положительная динамика отрасли. В целом ситуацию спасает «индейка и утка», вот только надолго ли?

Кстати, доля птицы в мясной структуре потребления россиянина составляет 45%. На втором месте стоит свинина, занимающая 34%, или 25 кг на человека в год. По сравнению с 2015 годом, наблюдается увеличение спроса на 2%, и связано оно с падением цены в среднем на 11%. Более того, в следующем году прогнозируется удешевление этого мяса еще на 5%. Сейчас в стране идет бум индустриализации отрасли, который завершится к 2020 году. По идее, это даст еще 5 кг мяса на человека в год, если, конечно, не произойдет дальнейшего обеднения россиян.

Что касается говядины, то её перспективы на следующий год сумрачны. Мясо класса «люкс» в 2017 году станет для россиян еще более недоступным. Этот тренд, скорей всего, не сломает стартовавший проект вэб-магазина компании «Мираторг» по онлайн-продажам мясных изделий. Хотя эта идея в ряде стран была катализатором роста продаж марочных продуктов питания, вряд ли мы увидим привлекательную по сравнению с супермаркетами цену на говядину (с учетом транспортных расходов — авт.), а также необходимый уровень сервиса — скорость доставки и качество товара. Хотелось бы, конечно, ошибиться, поскольку начинание действительно может изменить расклад на мясном рынке.

Перспектива с российским зерном на 2017 год вообще не ясна. Даже если погода не преподнесет сюрпризов, то урожай, скорее всего, снизится. Связано это с проблемами внутри страны. С одной стороны, премьер-министр Дмитрий Медведев дал гарантии не менять текущий уровень субсидирования, но с другой — не совсем ясно, как будет осуществляться помощь государства.

«Поддержка аграриев в следующем году сохранена не ниже уровня текущего года, то есть она сохраниться в существующих объемах — это более 220 миллиардов рублей», — заявил глава правительства. Но текущий опыт говорит об обратном: в 2016 году сельское хозяйство недополучило 17 миллиардов рублей в соответствии утвержденной госпрограммой. Да и инфляцию никто не отменял. Если к этому прибавить новые косвенные налоги, в виде, к примеру, тарифов ПЛАТОН, то реальная сумма дотаций по сравнению с годом ранее уменьшится, по самым скромным оценкам, на 10%. И тут слабая поддержка АПК вызвана нехваткой денег в экономике.

Дело в том, что падающее благополучие населения начинает отрицательно сказываться на сельском хозяйстве. Как пишет Агроинвестор, «Теряющие доходы россияне продолжают отказываться от дорогих продуктов питания — прежде всего мясных и молочных. Растет спрос на бюджетные товары: картофель, овощи борщевого набора и бакалею. Производители делают ставку на промоакции и уходят в эконом-сегмент».

Итак, от текущей бюджетной политики правительства страдают все участники продовольственного рынка: и потребители хлеба насущного, и сельхозпроизводители, у которых, наконец-то, появился шанс стать еще одним локомотивом национальной экономики. В целом ситуация напоминает сжатую пружину отложенного спроса, и в корне противоречит западной модели конкурентного насыщения рынка.

Другими словами, не стоят выеденного яйца рассуждения ряда высоких чиновников о пользе чрезмерно жесткой экономии, поскольку рубль зависит от нефтяной конъюнктуры. При этом никто не даст гарантий стабильности рынка углеводородов. К слову, если вопреки очередным прогнозам «экспертов» баррель подорожает в силу разных причин до $ 100, то в России будет наблюдаться эффект импорта инфляции, как это было в тучные годы. А если потом вдруг черное золото рухнет в цене до $ 30 за бочку, то не избежать очередной девальвации.

По логике вещей, сначала необходимо отвязать рубль от сырьевой корзины за счет реализации программы импортозамещения, а также снизить запредельную кредитную нагрузку, и только потом объявлять войну высокой инфляции. А тут получается, телегу пустили впереди лошади.