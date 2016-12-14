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Мосгорсуд отменил взыскание 16 миллионов рублей по делу «Кировлеса»

12:38 14.12.2016
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Навальный © KM.RU, Алексей Белкин
Сюжет: Суд над Алексеем Навальным

Мосгорсуд отменил решение о взыскании 16 миллионов рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева по иску компании «Кировлес».

«Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении исковых требований истца», — сказал ТАСС представитель суда.

В июле 2013 года Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условному сроку по делу «Кировлеса».

Компания «Кировлес» также подала иск о взыскании с Навального, Офицерова и Опалева 16 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда. В октябре 2015 году иск был удовлетворен Никулинским районным судом Москвы. Истцы сочли это решение незаконным и оспорили его в суде высшей инстанции.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. Производство по иску «Кировлеса» о возмещении ущерба было приостановлено до вынесения решения Верховным судом.

В ноябре Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ и направил дело на новое рассмотрение.

5 декабря Ленинский районный суд Кирова начал повторное рассмотрение дела «Кировлеса».

Темы: Алексей Навальный, Суд над Алексеем Навальным
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 17:29
Гость: Либеральная игра

создания видимости наличия политической оппозиции в России. Когда Немцова бандиты замочили за бабу, это надо было слышать крики и вой оставшейся в стороне от кормушки части всё тех же либералов, которая не прошла в отличие от официальной обучение на курсах Сороса ещё в Горбачёвское время, либо как Касьянов, была отстранена конкурентами- жуликами из своей же стаи.
14.12.2016, 14:43
Гость: Cinik

Скорее всего. Опять достали из загашника болванчика для игры. ;)
14.12.2016, 13:57
Гость: Воробей

Из всех( двух) рефлексов шпаны: 1.Боюсь 2.Не боюсь-включился первый. Это говорит о том что санкции действуют эффективно.
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