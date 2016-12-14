Мосгорсуд отменил взыскание 16 миллионов рублей по делу «Кировлеса»

Мосгорсуд отменил решение о взыскании 16 миллионов рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева по иску компании «Кировлес».

«Апелляционная инстанция отменила решение суда первой инстанции, отказав в удовлетворении исковых требований истца», — сказал ТАСС представитель суда.

В июле 2013 года Алексей Навальный и Петр Офицеров были приговорены к условному сроку по делу «Кировлеса».

Компания «Кировлес» также подала иск о взыскании с Навального, Офицерова и Опалева 16 миллионов рублей в качестве компенсации имущественного вреда. В октябре 2015 году иск был удовлетворен Никулинским районным судом Москвы. Истцы сочли это решение незаконным и оспорили его в суде высшей инстанции.

В феврале 2016 года ЕСПЧ признал, что российский суд нарушил права Навального и Офицерова, осудив их за деяния, неотличимые от обычной предпринимательской деятельности. Производство по иску «Кировлеса» о возмещении ущерба было приостановлено до вынесения решения Верховным судом.

В ноябре Верховный суд отменил приговор по делу «Кировлеса» с учетом решения ЕСПЧ и направил дело на новое рассмотрение.

5 декабря Ленинский районный суд Кирова начал повторное рассмотрение дела «Кировлеса».