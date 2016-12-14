ВС РФ согласился с приговором ученому Лапыгину

Верховный суд России признал законным приговор ученому Владимиру Лапыгину, который осужден по обвинению в государственной измене.

«Приговор Московского городского суда от 6 сентября 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» резолютивную часть решения ВС.

Приговор, вынесенный ученому, вступил в законную силу. В ближайшее время Лапыгин будет этапирован к месту отбывания наказания. По словам адвоката, свою вину ученый не признает.

Лапыгин был задержан в мае 2015 года и помещен под домашний арест. Ему вменялось сотрудничество с одной из азиатских стран. Суд приговорил 76-летнего ученого к семи годам лишения свободы, назначив наказание по статье о госизмене ниже низшего предела.

