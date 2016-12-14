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ВС РФ согласился с приговором ученому Лапыгину

20:02 14.12.2016
Фото с сайта cdllife.com
Фото с сайта cdllife.com
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Верховный суд России признал законным приговор ученому Владимиру Лапыгину, который осужден по обвинению в государственной измене.

«Приговор Московского городского суда от 6 сентября 2016 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - цитирует «Интерфакс» резолютивную часть решения ВС.

Приговор, вынесенный ученому, вступил в законную силу. В ближайшее время Лапыгин будет этапирован к месту отбывания наказания. По словам адвоката, свою вину ученый не признает.

Лапыгин был задержан в мае 2015 года и помещен под домашний арест. Ему вменялось сотрудничество с одной из азиатских стран. Суд приговорил 76-летнего ученого к семи годам лишения свободы, назначив наказание по статье о госизмене ниже низшего предела. 
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 21:03
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Дедушка старый, ему всё равно...
14.12.2016, 20:53
Гость: ПРАВДА

Решение суда Амстердама о возвращении скифского золота Киеву обоснованно​, так как предметы были вывезены с территории Украины и принадлежали Украине, как государству. Об этом заявила директор Музеев Кремля Елена Гагарина, передает «Интерфакс».
«Очень важно понимать, что весь музейный фонд — это собственность государства, а не имущество отдельно взятого музея или иного учреждения культуры», — заявила она.
Гагарина рассказала, что существуют нормы международного законодательства, которым музеи следуют в своей международной выставочной деятельности. Директор Музеев Кремля добавила, что в России разрешение вывоза любого экспоната за границу выдает Министерство культуры России на основании гарантий, которые предоставляет страна, где будет выставляться музейный экспонат. В том случае, если такие гарантии не будут предоставлены, ни один предмет из музейного фонда не покинет территории Российской Федерации, подчеркнула Гагарина.
Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что скифское золото должно вернуться на Украину, а не в музеи Крыма. Суд принял такое решение на основе того, что Крым не является суверенным государством, и не может объявить артефакты своим культурным наследием.
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