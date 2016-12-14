Путин и Меркель обсудили поставку российского газа в Европу через Украину

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопрос поставки российского газа европейским потребителям через территорию Украины, сообщает РБК.

Президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из РФ в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу.

«В нынешней обстановке требуется прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул Путин.

В ходе разговора стороны отметили необходимость «активизации усилий по всеобъемлющему выполнению минских договоренностей».