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Путин и Меркель обсудили поставку российского газа в Европу через Украину

10:53 14.12.2016
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
Газовый вентиль © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопрос поставки российского газа европейским потребителям через территорию Украины, сообщает РБК. 

Президент выразил обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от согласования договоренностей о закупках газа из РФ в нынешнем зимнем сезоне, что создает угрозу транзиту в Европу.

«В нынешней обстановке требуется прекращение киевскими силовиками провокационных обстрелов населенных пунктов Донбасса, снятие социально-экономической блокады региона и налаживание прямого диалога Киева с Донецком и Луганском», — подчеркнул Путин.

В ходе разговора стороны отметили необходимость «активизации усилий по всеобъемлющему выполнению минских договоренностей».

Темы: Ангела Меркель, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Европейский союз (ЕС), Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.12.2016, 17:31
Слава

И здесь США выигрывает! Вот как можно строить политику. Скоро США превратит ЕС в европомойку (ЕП) со столицей в Париже. Уже сегодня там кошмар, если кто сравнит это с 1990г
14.12.2016, 15:52
Alex202

Почему ябедничать? Вы же в Европе. Вот с европейским "паханом" и ведётся разговор. А она уже "порекомендует" вам.
14.12.2016, 15:45
Хороший вопрос!

Ответ сами угадаете, или обязательно нужно, чтобы жизнь мордой об лавку научила?
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