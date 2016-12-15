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В Приморье по делу о злоупотреблениях задержан глава города Дальнегорск

11:06 15.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава города Дальнегорск Приморского края Игорь Сахута задержан правоохранительными органами по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Игорь Сахута задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа Приморья", - сказал собеседник агентства.

Накануне следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

Темы: Приморский край, Борьба с коррупцией в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 17:20
Гость: хи хи

Все уже привыкли и никого не удивишь, как чиновник, так ВОР и других во власти нет.
15.12.2016, 17:15
Гость: надо усиливать

выявлять расхитителей а их очень много и наверное придёться открывать новые зоны для губернаторов и мэров,следователей и генералитета!чиновников и министров!
15.12.2016, 17:09
Гость: простой рабочий

американской компании?и всем известно досканально навальный вор,предатель и американский лазутчик!как и вся его гопкомпания.
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