В Приморье по делу о злоупотреблениях задержан глава города Дальнегорск

Глава города Дальнегорск Приморского края Игорь Сахута задержан правоохранительными органами по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

"Игорь Сахута задержан в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа Приморья", - сказал собеседник агентства.

Накануне следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м. на вторичном рынке Дальнегорского городского округа, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету городского округа был причинен ущерб в размере не менее 22 млн рублей.