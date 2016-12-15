Начальник следствия ОВД «Хамовники» задержан сотрудниками ФСБ за взятку

Глава следственной части отдела полиции по району Хамовники Андрей Круглянский задержан на 48 часов. По информации издания Life, его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей.

"Операция по задержанию Круглянского связана с задержанием зампрокурора Хамовников за предложение взятки судье в прошлом году. Следствие выявило новый эпизод, в котором подозревается уже Круглянский", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По данному факту материалы переданы в Следственное управление СКР по городу Москве.