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Начальник следствия ОВД «Хамовники» задержан сотрудниками ФСБ за взятку

09:44 15.12.2016
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Глава следственной части отдела полиции по району Хамовники Андрей Круглянский задержан на 48 часов. По информации издания Life, его подозревают в получении взятки в размере двух миллионов рублей.

"Операция по задержанию Круглянского связана с задержанием зампрокурора Хамовников за предложение взятки судье в прошлом году. Следствие выявило новый эпизод, в котором подозревается уже Круглянский", — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По данному факту материалы переданы в Следственное управление СКР по городу Москве. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, Правоохранительные органы в России, Следственный комитет России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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