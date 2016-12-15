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ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Москве

14:09 15.12.2016
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Сотрудники Федеральной службы безопасности раскрыли диверсионно-террористическую группу, члены которой готовили серию терактов в Москве, объявил Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили трое граждан Таджикистана и гражданин Молдавии. При обысках по их месту жительства в Москве и Подмосковье обнаружены и изъяты автоматическое оружие и боеприпасы, готовые к применению самодельные взрывные устройства, а также значительное количество взрывчатых веществ для изготовления мощных взрывных устройств.

РИА Новости также со ссылкой на заявление ЦОС сообщает, что задержанные готовили атаки по прямому указанию эмиссара «Исламского государства», который был объявлен властями Таджикистана в международный розыск и сейчас находится в Турции.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена деятельность диверсионно-террористической группы, состоящей из граждан Республики Таджикистан и гражданина Республики Молдова, планировавших совершить серию резонансных террористических акций в Москве с применением самодельных взрывных устройств большой мощности», — сообщили в ЦОС.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 17:14
Катапуся

Я бы всех расстреляла и выслала из России вон.
15.12.2016, 17:01
Кирилл.

И Пальмира "не наша", и "подступы" становятся всё ближе и ближе...
15.12.2016, 16:57
Кирилл.

Стесняюсь спросить, а вот "самый влиятельный", который обеими руками и обеими ногами за безвиз со Средней Азией и Южным Кавказом, на своего друга Эрдогана случайно повлиять никак не может, нет?
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