В Самаре началась спецоперация по делу террористов ИГ

В поселке Зубчаниновка на окраине Самары спецслужбы проводят антитеррористическую операцию. Предполагается, что здесь могут находиться лица, имеющие отношение к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, полиции, МЧС и медики. Жильцы дома эвакуированы, прилегающая к дому местность оцеплена. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе операции силовикам удалось обнаружить взрывное устройство. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ задержала членов диверсионной группировки, готовившей теракты в Москве. Руководство ячейкой осуществлялось эмиссаром ИГ, который находится в Турции. Кроме того, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил о предотвращении терактов в Крыму и Ростовской области.

