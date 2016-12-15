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В Самаре началась спецоперация по делу террористов ИГ

19:04 15.12.2016
Фото с сайта vmir.su
Фото с сайта vmir.su
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В поселке Зубчаниновка на окраине Самары спецслужбы проводят антитеррористическую операцию. Предполагается, что здесь могут находиться лица, имеющие отношение к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

На месте происшествия работают сотрудники ФСБ, полиции, МЧС и медики. Жильцы дома эвакуированы, прилегающая к дому местность оцеплена. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

В ходе операции силовикам удалось обнаружить взрывное устройство. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ задержала членов диверсионной группировки, готовившей теракты в Москве. Руководство ячейкой осуществлялось эмиссаром ИГ, который находится в Турции. Кроме того, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов сообщил о предотвращении терактов в Крыму и Ростовской области.
 

Темы: Россия, Самара, Самара, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 23:27
Гость: охотник за бакланами

Курилы-это только начало
15.12.2016, 19:54
Гость: Алекс

А в это время японцам дарят острова.
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