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ФСБ задержала двух предполагаемых пособников ИГ

21:15 15.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В ходе проведения в Самаре спецоперации были задержаны два человека, подозреваемые в пособничестве террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Задержанные являются гражданами одной из центральноазиатских республик. При себе у них было взрывное устройство. Оно обезврежено и в настоящее время уточняется его тип и состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ («Попытка проведения террористического акта») и статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение оружия или боеприпасов»).

Активная фаза спецоперации в Самаре завершена, передает ТАСС. По данным агентства, найденное взрывное устройство собрано из компонентов, которые находятся в свободном доступе. Его мощность определяется.
 

Темы: Россия, Самара, Самара, Антитеррористические операции в России, Борьба с терроризмом в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 02:59
Гость: 123

а, не предполагаемых??
16.12.2016, 02:52
Гость: BrutanЪ

А вы, я вижу, интересовались вопросом в деталях. А может быть, и вы сами террорист ИГ, который хочет отнять поместье у Сердюкова, и жить в нём вместо него?
15.12.2016, 22:30
Гость: Это не повод

вводить запрет на продажу калийной селитры, которая является незаменимым удобрением для нечернозёмных областей, и которую сейчас днём с огнём не найдёшь. Раньше спасала зола от дров, которую притаскивали школьники. А свинья везде грязи найдёт, и вопрос не в простоте изготовления.
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