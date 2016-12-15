ФСБ задержала двух предполагаемых пособников ИГ

В ходе проведения в Самаре спецоперации были задержаны два человека, подозреваемые в пособничестве террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

Задержанные являются гражданами одной из центральноазиатских республик. При себе у них было взрывное устройство. Оно обезврежено и в настоящее время уточняется его тип и состав, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205 УК РФ («Попытка проведения террористического акта») и статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение оружия или боеприпасов»).

Активная фаза спецоперации в Самаре завершена, передает ТАСС. По данным агентства, найденное взрывное устройство собрано из компонентов, которые находятся в свободном доступе. Его мощность определяется.

