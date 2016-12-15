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Музеи Крыма будут добиваться в суде возвращения в Россию «скифского золота»

09:06 15.12.2016
Фото с сайта slavorum.com
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«Скифское золото» должно вернуться в Киев. Такое решение огласили накануне в окружном суде Амстердама. У сторон конфликта есть возможность подать апелляцию.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Мы с прискорбием ознакомились с решением. Как нам кажется, это несправедливо. К сожалению, все это будет иметь печальные последствия для развития музейной коммуникации на международном уровне», — сообщил эксперт.

Директор музея Тавриды отметил, что в этом деле политические мотивы возобладали над культурными.

«В любом случае, крымские музеи будут апеллировать в суд более высокой инстанции в надежде на то, что это дело рассмотрят более беспристрастно», — добавил Мальгин.

В начале 2014 года «скифское золото» вывезли из Крыма на выставку в музей в Голландии. Вернуться на полуостров экспонаты должны были до 1 июня того же года. Однако Нидерланды приостановили процедуру передачи ценностей из-за присоединения полуострова к России.

Темы: Крым, Музеи в России
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