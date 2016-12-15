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ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка из топ-50

11:41 15.12.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка. Мораторий будет действовать в течение трех месяцев.

Такое решение, говорится в сообщении регулятора, было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

Введение моратория, напомнил ЦБ, является страховым случаем. Выплаты вкладчикам Татфондбанка, включая индивидуальных предпринимателей, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

"Одновременно, в связи с неустойчивым финансовым положением ПАО «Татфондбанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев", - сообщили в ЦБ.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Контролирующим акционером банка является правительство Татарстана.

В начале декабря «Коммерсант» сообщал, что Татфондбанк испытывает проблемы с проведением платежей. Сумму вкладов в банке издание на тот момент оценивало в 76 миллиардов рублей.

12 декабря стало известно, что Татфондбанк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладов физлицам.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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15.12.2016, 14:45
спокойный

полетел один банк и потянул за собой другой который купил его облигации сейчас цепочка продолжится но не только банковская но и полетят фирмы и граждане которые доверили деньги сначала одному потом другому банку
15.12.2016, 13:17
такс

Надо спасать наших братьев
15.12.2016, 12:27
Первая доминошка пошла.

Вот тут всякие пенсионные и резервные фонды и пригодятся, банкиров из беды вызволять.
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