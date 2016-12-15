ЦБ ввел мораторий на выплаты кредиторам банка из топ-50

Банк России с 15 декабря ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка. Мораторий будет действовать в течение трех месяцев.

Такое решение, говорится в сообщении регулятора, было принято в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в установленные сроки.

Введение моратория, напомнил ЦБ, является страховым случаем. Выплаты вкладчикам Татфондбанка, включая индивидуальных предпринимателей, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

"Одновременно, в связи с неустойчивым финансовым положением ПАО «Татфондбанк» и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков, Банк России возложил с 15 декабря 2016 на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» функции временной администрации по управлению банком сроком на шесть месяцев", - сообщили в ЦБ.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимает 43-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100». Контролирующим акционером банка является правительство Татарстана.

В начале декабря «Коммерсант» сообщал, что Татфондбанк испытывает проблемы с проведением платежей. Сумму вкладов в банке издание на тот момент оценивало в 76 миллиардов рублей.

12 декабря стало известно, что Татфондбанк ввел ограничения на операции по выдаче наличных в банкоматах и вкладов физлицам.