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Полонский решил побороться за пост президента России

21:45 15.12.2016
Сергей Полонский. Фото Dinozaurus с сайта wikimedia.org
Сергей Полонский. Фото Dinozaurus с сайта wikimedia.org
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Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в крупном мошенничестве, намерен выставить свою кандидатуру на пост президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию, представители которой посетили Полонского в СИЗО.

Полонский уверен, что ему не составит труда собрать необходимое количество подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуру. На случай победы в выборах у предпринимателя уже готовы проекты двух первых указов. Первым он намерен уволить всех действующих судей, а вторым – объявить конкурс на соответствующие должности.

Полонскому обвиняется в мошенничестве со средствами участников долевого строительства в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, общая сумма похищенного составляет более двух с половиной миллиардов рублей.

Бизнесмен был задержан в мае прошлого года в Камбодже, депортирован в Россию, взят под стражу и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Свою вину он не признает и отрицает какое-либо мошенничество со своей стороны.

Вместе с ним по делу проходят глава финансового департамента корпорации «Миракс групп» Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин. В деле есть еще три фигуранта, которые объявлены в международный розыск.

Президентские выборы должны состояться в России в 2018 году.
 

Темы: Россия, Расследование преступлений в России, Выборы в органы власти в России, Общественно-политическая жизнь в России
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Комментарии читателей
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16.12.2016, 04:06
Гость: ни колай

замени слово бизнесмен на правильное - спекулянт и все амбиции сразу уйдут
16.12.2016, 03:08
Гость: ABCD

Это в США олигархи не имеют связей с криминалом (по крайней мере в масштабах как у нас)а наши "олигархи" это мелкий криминал уровня крайнего барака зоны, у них понты одни, в том месте где должны быть совесть и честь.
Эта попытка Полонского просто жесть отчаянья, что бы соскочить с кичи любой ценой. Надежда на то, что домохозяйки любят тех кого власть обижает. Интересно то, как за него будут "голосовать" те кого он обворовал. Надеюсь дальше его заявки дело не пойдёт, и его просто не примут в кандидаты. Россия разве достойна того, что над ней издеваются такие проходимцы как Полонский?
16.12.2016, 03:04
Гость: Ну и

что о всяких аферистах писать? Почему про моего соседа не пишите? Он как выпьет, спазу в президенты метит!
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