Полонский решил побороться за пост президента России

Бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый в крупном мошенничестве, намерен выставить свою кандидатуру на пост президента России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию, представители которой посетили Полонского в СИЗО.

Полонский уверен, что ему не составит труда собрать необходимое количество подписей в поддержку выдвижения своей кандидатуру. На случай победы в выборах у предпринимателя уже готовы проекты двух первых указов. Первым он намерен уволить всех действующих судей, а вторым – объявить конкурс на соответствующие должности.

Полонскому обвиняется в мошенничестве со средствами участников долевого строительства в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». По версии следствия, общая сумма похищенного составляет более двух с половиной миллиардов рублей.

Бизнесмен был задержан в мае прошлого года в Камбодже, депортирован в Россию, взят под стражу и помещен в СИЗО «Матросская тишина». Свою вину он не признает и отрицает какое-либо мошенничество со своей стороны.

Вместе с ним по делу проходят глава финансового департамента корпорации «Миракс групп» Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин. В деле есть еще три фигуранта, которые объявлены в международный розыск.

Президентские выборы должны состояться в России в 2018 году.

