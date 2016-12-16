Путин объяснил причину захвата Пальмиры боевиками

Захват Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» является следствием несогласованности действий коалиции во главе с США, властей Сирии и Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Все, что происходит в Пальмире, — это результат несогласованных действий между так называемой международной коалицией, сирийскими властями и Россией», — сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Путин также подчеркнул, что «уже много раз говорил» о том, что, для того чтобы достигнуть результата в борьбе с террористами, «нужно объединять усилия».

Ранее о том, что атака террористов на Пальмиру произошла из-за отсутствия взаимодействия между США и Россией, говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он отмечал, что сотрудничество позволило бы всем «эффективно избегать» подобных инцидентов.

Сирийская армия объявила, что покинула Пальмиру под натиском боевиков 11 декабря. Как уточнял губернатор провинции Хомс, где находится Пальмира, город был захвачен террористами «Исламского государства». По информации российского Министерства обороны, в нападении участвовали более пяти тыс. боевиков, которые прорвались в город, используя автомобили со смертниками.

Как заявил президент Сирии Башар Асад, время для атаки на Пальмиру было выбрано боевиками неслучайно. По его мнению, террористы напали на Пальмиру, чтобы остановить наступление правительственных сил в восточном Алеппо. «Они добиваются того, чтобы из Алеппо сирийскую армию перебросили в Пальмиру и наступление было остановлено. Такого, конечно, не будет», — подчеркнул Асад.

Газета The Washington Post проанализировала фотографии, размещенные связанным с ИГИЛ агентством Amaq, и предположила, что в городе осталось большое количество разного стрелкового и более тяжелого вооружения, в частности зенитно-ракетный комплекс С-125. Однако в Минобороны России заверили, что оружие, которое могло быть захвачено боевиками, не представляет угрозы для международной коалиции.

Накануне в Генштабе Вооруженных сил РФ заявили, что сирийские войска при поддержке России начали готовить контрнаступление на Пальмиру. Как сообщил генерал-лейтенант Виктор Познихир, в настоящее время линия обороны проходит в районе города Тьяс и аэропорта Тифор.