ИГИЛ плодит «спящие ячейки» от Самары до Крыма

Террористы вовлекают в диверсионные группы мигрантов и русских девушек

16 декабря в Сети появилась оперативная съемка обысков, которые сотрудники ФСБ провели у задержанных накануне в Самаре предполагаемых пособников боевиков «Исламского государства» *.

На кадрах видно, что по адресу проживания (в поселке Зубчановка Кировского района города) у задержанных находилось большое количество взрывчатых веществ и компоненты, предназначенные для сборки бомб, которые потом могли использоваться для терактов.

"Задержанные 1992 и 1995 года рождения (граждане одной из центральноазиатских республик — авт.) осуществляли трудовую деятельность в коммерческих фирмах в качестве экспедитора и сборщика мебели, оказывали содействие землякам в легализации в России, одним из которых, предположительно, и были завербованы в ИГ", — сообщили в ФСБ, добавив, что в настоящее время задержанных проверяют на причастность к участию в боевых действиях в составе ИГ на территории Сирии.

Ранее — в тот же день — ФСБ сообщила о задержании четырех граждан Таджикистана и Молдавии, которые по указанию находящегося в Турции эмиссара ИГ готовили «серию резонансных террористических акций» в Москве. Во время обысков у них дома были изъяты самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие и взрывчатое вещество.

Кроме того, полномочный представитель президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов 15 декабря заявил, что сотрудниками правоохранительных органов были предотвращены теракты в Крыму и в Ростовской области. По его словам, террористические акты были направлены «на объекты с массовым пребыванием людей, объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры». Подозреваемые были задержаны, добавил Устинов.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин сообщил, что за десять месяцев 2016 года ФСБ предотвратила десять терактов и более 30 иных преступлений террористической направленности. Он подчеркнул, что контрразведка действовала «наступательно и решительно», в том числе при подготовке и проведении выборов в Госдуму.

Представители «Халифата» не раз публиковали в Сети видеоролики и обращения с призывом к джихаду против России. Но не имея доступа к оперативным данным, пока нельзя с уверенностью говорить о том, что «Исламскому государству» на территории РФ удалось создать организованные ячейки, отмечает аналитик, блогер, специализирующийся на освещении конфликтов на Ближнем Востоке, Кирилл Семенов (Абд Аль-Малик Московский). Под «организованными ячейками» понимаются группы, с которыми напрямую работают инструкторы, и которые сами целенаправленно ведут вербовки для подключения к террористической деятельности граждан как России, так и прибывших на ее территорию мигрантов.

— Исключением могут быть некоторые районы Северного Кавказа, и то пока неясно какая-то там обстановка, поскольку в последнее время спецназ ФСБ довольно активно работал по ваххабитскому подполью.

Скорее всего, ситуация следующая.

В свое время лидер «Аль-Каиды» ** Айман аз-Завахири выдвинул идею «индивидуального джихада». Смысл ее в том, что люди, состоящие в тех или иных запрещенных структурах или просто разделяющие радикальные взгляды, присоединяются к активным действиям. А уже после «Аль-Каида» берет на себя ответственность за тот или иной акт. Соответственно, и сегодня «индивидуальный джихад» не подразумевал прибытие эмиссаров для подготовки диверсионных групп. Инициатива отдается местным структурам, которым необязательно даже давать присягу («баят») тому же ИГ, а можно контактировать дистанционно. Это, конечно, сильно затрудняет проведение соответствующих контртеррористических мероприятий, поскольку такие связи крайне сложно отследить.

В последнее время представители ИГ регулярно призывают проводить теракты по всему миру, в том числе, как они выражаются, в «коммунистической России». И, безусловно, сторонники ИГ в среде мусульманской молодежи есть в РФ, поскольку ролики и журналы «Халифата» активно распространяются на русском языке. Но одно дело — «интересующиеся», а другое — «готовые к действиям», хотя иногда в силу различных жизненных обстоятельств эта грань может быть стерта. Таким образом, определенные организации и «симпатизирующие» могут готовить акции в качестве поддержки деятельности того же «Исламского государства» по всему миру, но говорить, что теракты в России стали приоритетной целью ИГ, наверное, нельзя.

— Методы и способы действий ИГ понятны — недавно исламисты выпустили ролики, на которых показывают, как их последователи могут сеять панику среди «неверных» с помощью подручных средств. Но могут ли России угрожать радикальные группировки, воющие в Сирии, но не связанные с ИГ?

— Скажем, в составе «Нусры» *** воюет много сирийцев — выходцев из бедной сельской местности, которых вряд ли можно заподозрить в связях с международным терроризмом. Они — обычная пехота, с которой, правда, работали соответствующие инструкторы. Но в составе «Нусры» есть джамааты, сформированные из уроженцев стран СНГ, насколько они готовы к акциям, сказать сложно. Дело в том, что ребрендинг «Нусры» от сотрудничества с «Аль-Каидой» хотя и формален, тем не менее, группировка дистанцируется от акций, которые когда-то брала на себя «Аль-Каида». Да и вообще это чисто полевая структура с «засвеченными» бойцами, которых нет смысла использовать для проведения диверсий и террористических актов.

Кстати, и сама «Аль-Каида» на волне идеологической борьба с «Исламским государством» отошла от открытой террористической деятельности. Завахири прямо осуждает взрывы, которые проводят ячейки ИГ в Йемене, и делает акцент на действиях против военных объектов, хотя понятие «военные объекты» довольно растяжимое.

— В публичных выступлениях российских силовиков, рапортующих о задержании «групп ИГ», чаще всего фигурируют не выходцы с Северного Кавказа, а уроженцы стран СНГ.

— В Дагестане часть местного подполья присягнула ИГ, другая — осталась в «Имарат Кавказ» ****. Другое дело, как я уже сказал, действующие радикальные группы были значительно ослаблены после спецопераций в 2014—2015 годах.

— В 2015 были ликвидированы одни из самых влиятельных командиров — считавшийся преемником покойного Доку Умарова Алиасхаб Кебеков, Магомед Сулейманов, а также эмир Дагестанского вилаята (провинции) «Имарат Кавказ» Камиль Саидов.

— Теоретически и от северокавказского подполья можно ожидать каких-то громких акций, но пока они сводятся лишь к обстрелам патрулей и блокпостов. Понятно, что решение о проведении операции в Сирии предусматривало комплекс мер — в том числе по пресечению возвращающихся джихадистов. В открытой печати не раз мелькали сведения, что в составе контингента в Сирии работают и представители контрразведки. А что касается северокавказской молодежи, то, как ни странно, они сами облегчают контроль за собой: молодые люди довольно активны в Сети и особо не скрывают своих убеждений, что дает возможность держать их «под колпаком».

Теперь о выходцах из СНГ. Наиболее сильная и распространенная группировка - «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ), ***** активно действует на территории постсоветского пространства и Афганистана, и не раз проводила теракты. В 2014 году лидер ИДУ и большая часть организации присягнула ИГ. Законность аль-Багдади как «халифа» ИГ признали сторонники движения не только на территории Афганистана, но и стран СНГ. По всей видимости, те таджики и узбеки, которых российские спецслужбы вычисляют на территории РФ, являются, в основном, сторонниками ИДУ, аффилированного с ИГ.

— По заявлению представителей ФСБ, серия терактов готовилась по указанию находящегося в Турции эмиссара «Исламского государства».

— В Турции хватает различных представительств тех или иных организаций. Другое дело, что после резонансных терактов турецкие власти начали активно бороться с ИГ, проводить аресты возможных их сторонников, в том числе и временно проживающих выходцев из СНГ. Возможно, что сеть сторонников ИГ, задержанных в городах России, была вскрыта и по наводке от турецких силовиков. Тем более что они сейчас с российскими ведомствами, видимо, стали тесно работать. Другое дело, что мы не знаем, кто были эти задержанные - действительно диверсанты, планировавшие теракты, или вербовщики. Кстати, в новостях упоминается, что представители ИГ «готовили теракты с помощью СВУ». Понятно, что все взрывные устройства — самодельные, тем не менее, это может свидетельствовать о том, что задержанные — из местных организаций.

Оперативно-розыскные мероприятия тяжело проводить не только из-за сложности отслеживания перемещения мигрантов. Как показывает практика задержаний ФСБ, нередко вместе с этническими узбеками, таджиками и киргизами — представителями ИГ — попадаются и русские девушки. По имеющейся информации, так было в Твери, отмечает эксперт РСМД и Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

— Конечно, мигранты — это удобная среда для внедрения, но не все так просто. Иногда русские барышни в погоне за приключениями оказываются в составе таких групп. Учитывая подобные вещи, далеко не факт, что все радикальные группы, промышляющие, к тому же криминалом, сразу же обезвреживаются.

«Исламское государство» неоднократно посылало угрозы в адрес России, но, конечно, стоит отличать информационные выпады от конкретных действий. В последнее время, к счастью, громких терактов за исключением расстрелов блокпостов на территории РФ не было, но угроза реальная и осязаемая. Мы это видели по теракту на борту самолета A321 в небе над Синаем, ответственность за который взяло на себя синайское подразделение ИГ.

Ситуацию осложняет и тот факт, что Россия в погоне за расширением ЕАЭС приняла туда Киргизию, хотя представители МВД КР сами заявляли, что госорганы страны незаконно выдали 40 тысяч паспортов. Уроженцы Киргизии активно воюют на стороне именно «Исламского государства». Учитывая безвизовый режим, вернувшиеся с Ближнего Востока киргизы практически бесконтрольно могут въехать на территорию России. Конечно, спецслужбы стараются расширять агентурные сети, однако работать в общинах мигрантов довольно трудно в силу их замкнутости. Между тем, в настоящее время там идут довольно непростые процессы — борьба за влияние между различными радикальными группами, в том числе присягнувшими ИГ.

— Некоторые эксперты говорят, что зачастую СМИ для цитируемости специально «путают» борьбу с террористами с банальным криминалом…

— Пиар-ходы власти или самих спецслужб не исключены. Мотивы тут могут быть разные, вплоть до карьерного роста. Но это отнюдь не значит, что террористических групп у нас нет, и спецслужбы не работают. На территории России проживают миллионы мусульман (более 95% - сунниты — авт.), есть проблемы социального характера на Кавказе и в Поволжье — это является фактором, притягивающим внимание радикалов. Более того, в российской мусульманской среде далеко не все воспринимают операцию в Сирии как «борьбу с бандитизмом». Мне приходилось слышать и другие точки зрения, где люди, причем работающие в Дагестане в РЖД, полиции, совершенно искренне спрашивают: «А зачем Россия воюет на стороне шиитов?»… А ведь не секрет, что из некоторых дагестанских сел воевать против Асада в Сирию и правительства Ирака уезжали сотни мужчин.

К тому же, необязательно, что ячейки ИГ должны активизироваться сразу по приезду домой, а заезжие эмиссары обязательно будут «палить» каналы распространения оружия и взрывчатки. В том и сложность оперативно-розыскных мероприятий, что вначале идет внедрение. В настоящее время автономная работа более предпочтительна, а именно она и представляет головную боль для спецслужб. ФСБ активно отслеживает каналы поставки оружия и взрывчатых веществ, контролирует расход материалов и т. д. Обратиться к общине даже по какой-то рекомендации — большой риск «спалить» всю группу.

Так что сейчас радикальные группы действуют, скорее, по принципу «сделай сам». А соорудить взрывчатку с поражающими элементами, к сожалению, можно и из подручных материалов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена

*** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

**** «Имарат Кавказ» решением Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 года был признан террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

***** «Исламское движение Узбекистана» Верховный суд РФ 4 февраля 2003 признал террористической организацией, деятельность организации на территории России запрещена.