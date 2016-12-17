Суд арестовал полковника антикоррупционного главка МВД

Пресненский райсуд Москвы по ходатайству СКР арестовал ветерана боевых действий полковника ГУЭБиПК МВД Александра Соболя. Он обвиняется в превышении должностных полномочий по уголовному делу о попытке продажи за $1,2 млн места в высшем совете партии "Единая Россия".

Замначальника 25-го отдела ГУЭБиПК полковник полиции Александр Соболь был задержан следователями ГСУ СКР по Москве 14 декабря. Почти сразу ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает "Коммерсант".

Чуть больше недели назад сотрудники СКР при поддержке оперативников ФСБ провели обыск в помещениях ГУЭБиПК на Новорязанской улице. Следственные действия завершились задержанием другого оперативника — Сергея Абрамова, а также Вадима Алферова, который являлся агентом полицейских. С санкции суда господин Абрамов был отправлен в СИЗО, а агента, по некоторым данным, начавшего сотрудничать со следствием, определили под домашний арест. Полковник Соболь после дачи объяснений тогда был отпущен, однако два дня назад за ним снова пришли.

В пятницу в суде представители следствия ходатайствовали об аресте офицера, ссылаясь на тяжесть уже предъявленного ему обвинения, возможность скрыться и обладание навыками оперативной работы. Защитники, в свою очередь, просили не применять столь жесткую меру пресечения, ограничившись домашним арестом. При этом они приводили положительные характеристики полицейского, данные о его многочисленных наградах, в том числе за участие в боевых действиях. Сам полицейский заявил суду, что ничего противозаконного он не совершал, а только честно работал.

Но суд арестовал его до 21 января.

