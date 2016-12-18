Силовики в Чечне ликвидировали пятерых бандитов

В Чечне спецподразделения правоохранительных органов завершили операцию по ликвидации боевиков, нападавших на полицейских. Силовики уничтожили пятерых бандитов, передает ТАСС со ссылкой на главу республики Рамзана Кадырова.

По его словам, ликвидированные бандиты – последние из тех, что ранее атаковали силовиков в Грозном. У них было изъято оружие, которое они ранее забрали у сотрудника полиции.

Операция проходила нескольких километрах от чеченской столицы в горно-лесистой местности. Кадыров отметил исключительно грамотные действия силовиков, что обеспечило ликвидацию бандитов. Он добавил, что в настоящее время обстановка в республике спокойная и стабильная.

По данным СМИ, в ходе спецоперации один сотрудник МВД Чечни получил смертельные ранения.

Ранее сообщалось о нападении боевиков на полицейских в Чечне 17 декабря. При попытке остановить их машину для проверки, злоумышленники открыли огонь по правоохранителям. В результате перестрелки четверо бандитов были убиты, двое ранены и еще нескольким удалось скрыться. По словам Кадырова. Все они имели отношение в запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

