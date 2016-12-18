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СКР возбудил дело из-за массового отравления в Иркутской области

19:40 18.12.2016
Фото с сайта nationaladdictionoptions.com
Фото с сайта nationaladdictionoptions.com
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Следственные органы СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту массового отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

В рамках расследования назначены ряд экспертиз, допрашиваются очевидцы и проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Согласно данным следствия, 18 декабря в Ленинском районе Иркутска от отравления спиртосодержащими суррогатными жидкостями пострадали 18 человек. Из них восемь скончались. По предварительным сведениям, все они употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник».

По информации Минздрава региона, пятеро из числа пострадавших находятся в коме. Медики оценивают их состояние как крайне тяжелое. Для оказания им помощи привлечены главный токсиколог и нарколог Иркутского токсикологического центра и другие специалисты.
 

Темы: Россия, Иркутская область, Расследования в России, Последствия употребления алкоголя, Следственный комитет России
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