Реабилитация «власовцев» не за горами

Возможностью реабилитации предателей и изменников предсказуемо заинтересовались либеральные историки

В последние дни вокруг «Ельцин-центра» сломано уже немало копий, причем риторика в некоторых случаях приобретала весьма бурный и ожесточенный характер. Казалось бы, видя нешуточный общественный резонанс, представителям и защитникам этого центра надо быть осторожнее с высказываниями и понизить градус дискуссии, но как будто по спецзаказу бензина в костерок решил плеснуть кандидат исторических наук, журналист и по совместительству заместитель директора по научной работе «Ельцин Центра» Никита Соколов.

В свое время этот господин уже отличился неоднозначными высказываниями на тему Второй мировой войны, а теперь он решил поднять тему «репрессированных «власовцев». По его мнению, они стали жертвами сталинского террора и нуждаются в реабилитации.

Генерал Власов инспектирует солдат Русской освободительной армии. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Господин Соколов ожидает получения некоего «общественного запроса» на проведение научных изысканий на эту животрепещущую тему, после чего готов приступить к работе. От кого должен поступить этот запрос, замдиректора по научной работе не уточняет, но что-то подсказывает, что данный запрос подразумевает и соответствующее финансирование. Ведь господин Соколов, как и все остальные, тоже хочет кушать и вряд ли готов безвозмездно копаться в архивах, питаясь одним лишь дошираком, купленным на свои трудовые копейки.

Начал свое выступление журналист-историк с воспоминаний о дорогом Борисе Николаевиче, который накануне уничтожения СССР всеми силами «продавил» закон о реабилитации жертв политических репрессий.

Вообще-то реабилитация проходила ещё при Хрущёве, но при кукурузном царе Никите она, похоже, носила поверхностный характер. По мнению Соколова, реабилитация не затронула ряд граждан, в частности, людей, воевавших с советской властью с оружием в руках. Их Соколов изящно назвал «диссидентами сороковых годов».

В число «диссидентов», как уже было сказано выше, историк-замдиректора включил «власовцев», а затем добавил к ним и казаков. И те и другие безуспешно воевали против советской власти, которая потом со многими из них обошлась весьма жестко, следовательно, они должны быть зачислены в категорию жертв репрессий.

При этом Соколова совершенно не смущает тот факт, что «власовцы» и казаки воевали против СССР на стороне Гитлера и совершали преступления против советских граждан. То есть фактически ничем не отличались от нацистов, которые делали всё то же самое. С одной лишь оговоркой – нацисты убивали граждан другой страны, а «власовцы» – соотечественников.

Подобные люди во все времена, в любой стране и при любом общественном строе считались и будут считаться предателями и изменниками. Но кандидат исторических наук Соколов предпочитает подобные «мелочи» не замечать и, хлопая честными глазами, вдохновенно бормочет про реабилитацию предателей Родины. Вставших в один строй с её врагами и воевавших за чужие интересы.

При этом Соколов совершенно цинично передергивает понятия и проводит параллели между действительно невинно репрессированными гражданами и изменниками, нарушившими присягу и перешедшими на сторону врага.

Таким господам бесполезно говорить о том, что с коллаборационистами, даже не воевавшими с оружием в руках против собственного народа, обращались весьма жестко. Всегда и везде и не только в СССР.

Вспомним, например, промышленника Луи Рено, которого после освобождения Франции от немецкой оккупации моментально бросили в тюрьму, где он подозрительно быстро умер, не дожив до суда. А ведь Рено не воевал на стороне Гитлера против французов, а лишь выполнял немецкие оборонные заказы.

Сотрудничавший с немцами норвежский президент В. Квислинг также не воевал против собственного народа, что не спасло его от суда и расстрела в 1945 году.

Лидер датской национал-социалистической партии Ф. Клаузен вообще воевал против СССР, однако после окончания войны был арестован датским правительством и умер в тюрьме в 1947 году. И этот список можно продолжать практически до бесконечности.

Если уж к коллаборационистам так жестко относились в «просвещенной Европе», то почему как-то иначе к ним должен был относиться Советский Союз? Тем более что сотни тысяч предателей открыто выступили против своей страны с оружием в руках.

Однако господин Соколов «власовцев» и прочее переметнувшееся на сторону нацистов отребье предлагает считать жертвами советской власти. Хотя в той же Европе, несмотря на весь её зашкаливающий порой либерализм, никому в голову не придет пересматривать отношение к «репрессированным» коллаборационистам и переводить их из категории преступников в категорию потерпевших.

Зато у нас подобная «переквалификация» обсуждается всерьез и даже находит понимание. Глядишь, эдак скоро замдиректора по научной работе «Ельцин-центра» поднимет вопрос о реабилитации Мазепы и списочек других «жертв кровавого режима» подготовит, начиная со времен Рюрика.

Работы, по его словам, непочатый край, тем более что кто-то наверняка готов её оплачивать. И судя по всему, неплохо. Вот только интересно, куда заведет такая ревизия истории?

Если так пойдет и дальше, мы доживем до таких времен, когда и «Власов-центр» откроют. Ну а почему нет? Проспект Бандеры в соседней «европейской» стране уже появился, а наши либералы чем хуже?