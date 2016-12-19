В Якутии самолет с военнослужащими совершил аварийную посадку

Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в Тикси, серьезно пострадали 16 человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

По данным ведомства, все пассажиры и члены экипажа живы.

Всего в медицинские учреждения Тикси вертолетами поисково-спасательной службы доставлены 23 человека.

Для выяснения причин происшествия на место вылетела комиссия Министерства обороны России.

ЧП произошло в 4:45 мск в 30 км от аэродрома Тикси. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. На борту, по данным Минобороны, находились 32 пассажира и семь членов экипажа.