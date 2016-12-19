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В Якутии самолет с военнослужащими совершил аварийную посадку

09:33 19.12.2016
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Самолет Ил-18 совершил аварийную посадку в Тикси, серьезно пострадали 16 человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства обороны России.

По данным ведомства, все пассажиры и члены экипажа живы.

Всего в медицинские учреждения Тикси вертолетами поисково-спасательной службы доставлены 23 человека.

Для выяснения причин происшествия на место вылетела комиссия Министерства обороны России.

ЧП произошло в 4:45 мск в 30 км от аэродрома Тикси. Ил-18 выполнял плановый перелет с аэродрома Канск. На борту, по данным Минобороны, находились 32 пассажира и семь членов экипажа.

 

Темы: Россия, Якутия, Авиакатастрофы, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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19.12.2016, 11:24
XeX

Если где убудет, то в другом месте обязательно прибудет (с). Новые самолеты плавно перешли в рублевские Майбахи и дворцы. Сменились приоритеты. Вот и летают на хламе.
19.12.2016, 10:24
Иван

Ил-18 приземлился не на аэродроме (в 30 км. от Тикси), этому самолету судя по марке "в субботу 100 лет" и не то, что остался кто-то в живых, а не кто не погиб. ФАНТАСТИКА. Верните в производство Ил. 18!
19.12.2016, 10:02
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Ил-18? Это который запущен в серию в конце 50-х?
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